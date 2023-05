3 maggio 1949: Benfica–Torino, l’ultima gara degli Invincibili

3 maggio 1949: l’ultima partita prima della tragedia. Benfica-Torino fu l’ultima occasione per vedere all’opera gli Invincibili. Una partita, che sebbene fosse solamente un’amichevole, fu priva di tatticismi e all’insegna dei gol. Finì 4-3 per i lusitani ma quel giorno il risultato poco importava. Ebbene sì perché i granata erano volati in Portogallo per disputare un’amichevole che era stata concordata tra Valentino Mazzola e Ferreira, capitano dei portoghesi ormai prossimo al ritiro. Due amici che avevano organizzato una sfida tra due squadre amiche. Quella fu la trasferta dalla quale gli Invincibili non tornarono mai più. Nel viaggio di ritorno dal Portogallo, l'aereo del Grande Torino si schiantò contro la basilica di Superga: nessun giocatore sull'apparecchio riuscì a salvarsi.