1968, 57 anni fa il Toro festeggiava la terza Coppa Italia: reti di Fossati e Combin

Giornata importante per il Torino perché 57 anni fa festeggiava la vittoria della terza Coppa Italia della storia granata. All'epoca il torneo prevedeva ancora un lungo percorso di qualificazione che portava alla creazione di un girone finale a 4 squadre: il primo del girone avrebbe vinto la Coppa. Così, al termine della stagione 1967/68, il girone finale è composto da Milan, Bologna, Inter e Torino. All'ultima giornata del girone, in programma per il 30 giugno alle 21:15, arrivano capoliste il Milan sul campo del Bologna e il Torino sul campo dell'Inter, pari a 7 punti. I granata riescono a imporsi in quel di San Siro per 2 reti a 0: Natalino Fossati al 17' e Nestor Combin al 45' valgono ai granata i 2 punti. La contemporanea sconfitta del Milan per 2-1 contro il Bologna significa vittoria per i granata di Edmondo Fabbri che possono alzare per la terza volta nella storia la Coppa Italia.