2005, Perugia-Torino 1-2: vent’anni fa l’andata dei play-off

Una stagione particolare quella 2004/2005 per il Torino in Serie B. Una stagione che si concluderà, dopo le sentenze della CAF sul caso Genoa, con il secondo posto nel campionato cadetto. Tuttavia, questo non prima di aver concesso ai granata il privilegio del dubbio, obbligando la squadra guidata da Renato Zaccarelli (subentrato a Ezio Rossi) di giocare i play-off. L'ultima fase degli spareggi per raggiungere la Serie A è una doppia sfida con il Perugia, che si apre il 23 giugno 2005 in casa degli umbri. 16.000 spettatori al Renato Curi del capoluogo umbro per assistere alla sfida delle 20:30. La sfida si apre con un'ottima partenza dei granata, che al 21' sbloccano il risultato con la rete di Federico Balzaretti. Allo scadere del primo tempo gli umbri rispondono: al 44' l'1-1 porta la firma di Giuseppe Mascara. Nella ripresa è ancora il Toro a fare risultato: al 56' Massimo Marazzina sigla la rete dell'1-2 che vale la vittoria per i granata. La sfida d'andata termina dunque con una vittoria per il Torino di Zaccarelli e due reti in trasferta che si riveleranno fondamentali ai fini del calcolo del risultato finale. In queste settimane, su Toro News, Francesco Bugnone sta raccontando nella sua rubrica "Culto" proprio i play-off del 2005. Di seguito il primo episodio della rubrica dedicato agli avvenimenti di quel periodo: Notti torride - Storia dei playoff 2005 parte 1