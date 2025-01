1995, Torino-Juventus 3-2: Rizzigol e Pastine regalano ai granata un derby di fuoco

Sono passati ormai trent'anni da quando, quel 25 gennaio 1995, il Torino di Nedo Sonetti sconfiggeva la Juventus di Lippi a suon di vantaggi, poi rimontati, fino al 3 a 2, che ha permesso ai granata di aggiudicarsi uno dei derby della Mole più belli e combattuti di sempre. La sfida, precedentemente in programma per il 6 novembre 1994, si gioca il 25 gennaio a causa dell'impraticabilità del campo dovuta all'alluvione che in quel periodo stava soggiogando il Piemonte. Il Torino arriva alla gara con la fame di chi non vince un derby dal 5 aprile 1992: quasi tre anni dalla vittoria per 2 a 0 sancita dalla doppietta di Casagrande. La squadra di casa può contare sul supporto di un colorato Delle Alpi, e di una Curva Maratona più che mai calorosa. Ad aprire le danze sono subito i padroni di casa: al 6' minuto uno splendido lancio dalla difesa arriva nella zona di Torricelli, che inciampa clamorosamente e non controlla il pallone. È bravo Rizzitelli alle sue spalle: l'attaccante granata alza la testa, guarda Peruzzi e insacca sul palo più lontano dal portiere bianconero. La gioia dei granata dura poco: due minuti più tardi Conte non impatta il pallone crossato bene da Sousa, ma è pronto Vialli alle sue spalle che da due passi infila il pareggio. Gli ospiti però sono in difficoltà, e prima della mezz'ora Rizzitelli sciupa una ghiottissima occasione, e solo, davanti a Peruzzi, spedisce largo il pallone. Un minuto più tardi però, un lancio preciso finisce sulla testa di Silenzi, che fa la sponda a Rizzitelli che arriva, incorna e questa volta non sbaglia. Tornano in vantaggio i granata di Sonetti. Non si fa attendere la risposta della squadra di Lippi: Vialli semina la difesa granata, scarta Pastine e a porta vuota segna il 2 a 2 tra le proteste dei difensori che reclamano un fallo. Il Toro però non ci sta, e continua a spingere. Al 38' Rizzitelli serve con un tacco spettacolare Angloma, il cui primo tiro viene respinto da Peruzzi proprio sui piedi dello stesso francese che la seconda volta è bravo a ribadire in porta. Tornano per la terza volta in vantaggio i granata. Nella ripresa Pastine è autore di una grande prestazione. Al 70' arriva però l'azione che può cambiare la storia: Del Piero si lascia cadere in area granata e l'arbitro Amendolia fischia un calcio di rigore molto più che dubbio a favore degli ospiti. Pastine mette il cuore prima ancora delle mani e neutralizza il tiro dagli 11 metri di Ravanelli con il boato del Delle Alpi. Il Torino può quindi festeggiare una splendida vittoria dopo un derby di fuoco combattuto dall'inizio alla fine.