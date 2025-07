Torino, dopo 27 anni il fisioterapista Silvio Fortunato lascia lo staff medico

Dopo 27 anni di lavoro presso lo staff medico del Torino, una figura molto conosciuta e apprezzata del mondo granata ha deciso di lasciare l'incarico. Si tratta di Silvio Fortunato (in foto sulla destra) che era il massofisioterapista della squadra e che ha preso di sua iniziativa di lasciare il Toro. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione la decisione di Fortunato di lasciare la società granata è dovuta a motivi famigliari: il professionista sanitario ha infatti preferito restare più vicino alla sua famiglia rinunciando quindi all'incarico nello staff medico del Torino dopo 27 anni di carriera. A comunicare ufficialmente la notizia è stata la stessa società sul proprio sito ufficiale, pubblicando una nota nella quale saluta e ringrazia Fortunato per il lavoro e la professionalità svolti in questa lunga carriera a tinte granata.

"Silvio Fortunato, dopo 27 anni complessivi di esperienza al Torino in qualità di massofisioterapista, lascia il Club. La Società lo ringrazia per la professionalità e per il lavoro svolto in questi anni e lo saluta con un affettuoso abbraccio. Ciao Silvio, il Toro sarà sempre casa tua!".