Auguri a Fabrizio Poletti: colonna portante della difesa del Toro negli anni ’60

Tanti auguri a Fabrizio Poletti: spegne oggi infatti 82 candeline colui che è stato una colonna portante della difesa granata negli anni '60. L'ex calciatore, nato il 13 luglio 1943 a Bondeno, ha timbrato ben 275 presenze in nove anni con la maglia del Toro riuscendo a realizzare 23 reti tra campionato, Coppa Italia e competizioni europee, una cifra non da poco per un difensore. Poletti può vantare anche la conquista di due Coppe Italia, nel '68 e nel '71. Il Torino lo acquistò nel 1961 ma preferì girarlo in prestito all’Asti per una stagione. L’anno successivo iniziò a indossare la maglia granata fino al 1971 quando il Cagliari lo ingaggiò. Dopo tre anni in Sardegna, Poletti indossò la maglia della Sampdoria. La carriera di Poletti non fu però unicamente a tinte granate. La sua vita calcistica si colorò anche dell’azzurro della nazionale con cui partecipò al mondiale del 1970 in Messico. Fabrizio Poletti fu il perno della difesa granata di quegli anni gloriosi ma anche drammatici. Il 15 ottobre del 1967 fu infatti coinvolto nell’incidente stradale che provocò la morte di Gigi Meroni, suo compagno di squadra e suo grande amico. Poletti tentò successivamente di intraprendere la carriera da allenatore che però si limitò a delle esperienze con il Suzzara (in Serie D) e poi con Faenza e Ravenna negli anni '80.