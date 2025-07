Torino, l’elenco ufficiale dello staff tecnico e di quello medico per il 2025/26

Al termine della prima settimana di lavoro con il nuovo allenatore Marco Baroni, che si è svolta con il raduno del Filadelfia, il Torino ha reso noto in via ufficiale quella che è la composizione del gruppo tecnico di lavoro dell'allenatore ex Lazio e anche quello che sarà lo staff medico per la stagione calcistica 2025/26. Di seguito l'elenco completo dei due staff granata che lavoreranno al fianco dei calciatori della prima squadra nella prossima annata sportiva.