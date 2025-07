Napoli su Vanja, il Toro cerca un portiere e due ali: i temi granata sui giornali

I temi di calciomercato, e non solo, legati al mondo granata nei quotidiano in edicola oggi: il Napoli può tornare su Vanja

Federico De Milano Redattore 13 luglio 2025 (modifica il 13 luglio 2025 | 11:05)

Ci troviamo nel pieno del calciomercato e i quotidiani di oggi - domenica 13 luglio - si concentrano quindi soprattutto sulle trattative che il Torino sta portando avanti ma anche sull'allenamento che si è svolto ieri allo stadio Filadelfia, il primo della gestione Baroni con le porte aperte per i tifosi. Tuttosport svela il ritorno del Napoli su Vanja Milinkovic Savic: il portiere serbo è uno dei possibili partenti in queste settimane di mercato e già un po' di tempo fa il club partenopeo lo aveva sondato. Nei giorni scorsi anche il Leeds si era informato sulle condizioni di questo affare ma ora sembra essere tornato il Napoli con decisione, pronto ad insistere sia con l'agente del calciatore che con il DT Vagnati. Intanto il Toro segue da vicino Wladimiro Falcone come opzione alternativa per la porta in caso di addio del suo numero 32. Tuttosport chiude sottolineando anche i cori di contestazione verso il presidente Cairo che i tifosi hanno intonato ieri allo stadio Filadelfia durante la seduta di allenamento.

Sulle colonne de La Stampa invece tratta il mercato del Toro mettendo in evidenza il fatto che l'obiettivo principale della società per un nuovo colpo in entrata sia quello degli esterni d'attacco. I nomi citati sono quelli di Ngonge ed Elmas: il primo è il preferito di Baroni perché lo ha già allenato a Verona e sa come farlo rendere al meglio (sullo sfondo restano anche Volpato e Oristanio), il secondo invece non è stato riscattato dal Lipsia a giugno ma può tornare di moda per le prossime settimane.

L'edizione torinese del Corriere della Sera propone invece un approfondimento sull'allenamento a porte aperte al Filadelfia dove erano presenti circa 2000 tifosi granata per conoscere il primo Toro di Baroni, pronto a partire domani per il ritiro di Prato allo Stelvio. Uno dei più applauditi era Duvan Zapata che gode sempre di grande favore del pubblico granata e che sta lavorando sodo per tornare in forma il prima possibile dopo il brutto infortunio dello scorso ottobre.

Dello stesso tono anche La Gazzetta dello Sport che aggiunge però anche un dettaglio in merito alla formazione che sta testando Baroni. Si tratta di un 4-2-3-1 in continuità con quando si è visto nei mesi scorsi con Vanoli: la particolarità è la coppia in mediana formata da Ilic e Anjorin con Gineitis che invece è stato proposto sulla linea dei trequartisti assieme a Vlasic e al giovane Cacciamani, tutti dietro alla punta Adams.