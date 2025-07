Ritiro Torino Prato allo Stelvio 2025: il programma e le informazioni

Ecco quali appuntamenti attendono il Torino in ritiro in montagna: dalle amichevoli alla presentazione della squadra e di Baroni

Federico De Milano Redattore 12 luglio 2025 (modifica il 12 luglio 2025 | 17:32)

Manca pochissimo alla partenza del Torino per il ritiro estivo che anche quest'anno si svolgerà in Trentino Alto Adige. Dopo le ultime due estati spese a Pinzolo, quest'anno i granata cambiano meta e si recheranno a Prato allo Stelvio - con partenza fissata per lunedì 14 luglio - per due settimane di intenso lavoro, al fine di allenarsi e completare una preparazione atletica di livello in vista della nuova stagione. Ad allenare la squadra ci sarà il nuovo tecnico Marco Baroni che ha conosciuto i suoi calciatori negli ultimi giorni spesi al Filadelfia dove è iniziato il raduno.

Ritiro a Prato allo Stelvio: tutte le info sulle amichevoli — Il ritiro estivo del Torino si terrà in Trentino Alto Adige presso Prato allo Stelvio dal 14 al 26 luglio. In questo periodo, oltre ai consueti allenamenti durante i quali i calciatori lavoreranno tanto sulla parte atletica per la nuova stagione, ci sarà modo di vedere la squadra in campo per due test amichevoli utili a mettere minuti nelle game e fare anche i primi esperimenti tattici del nuovo corso targato Baroni. Il Toro scenderà in campo al centro sportivo di Prato allo Stelvio il 19 luglio alle ore 17 per sfidare la squadra tedesca dell'Ingolstadt. In seguito, a mettere la parola fine sulla permanenza del Torino in montagna, ci sarà la partita contro la Cremonese che è in programma per il 26 luglio alle ore 16 (QUI IL PROGRAMMA COMPLETO DELLE AMICHEVOLI DEL TORO).

Torino, la presentazione della squadra e di Baroni a Prato allo Stelvio? — Come già accaduto negli ultimi anni, durante il ritiro estivo in montagna potrebbe esserci anche questa volta la presentazione della squadra in pubblico. Si attende ancora la conferma ufficiale della società ma questa è una possibilità che potrebbe far piacere ai tifosi granata che seguiranno il Toro fino in Trentino Alto Adige. Sarebbe infatti un'occasione per vedere da vicino Duvan Zapata e i suoi compagni che avranno anche modo di salutare il pubblico. Un anno fa in ritiro, arrivò anche il presidente Urbano Cairo per presentare ufficialmente in conferenza stampa l'allora nuovo allenatore Paolo Vanoli. Possibile quindi che anche per quest'anno il patron del Torino decida di dirigersi in montagna per presentare Baroni alla stampa: per questi due eventi però non c'è ancora conferma ufficiale del club e quindi nessuna data sicura.