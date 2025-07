Torino, il calendario delle amichevoli estive 2025: programmi, date e orari

Il programma dell'estate del Torino per quanto riguarda le amichevoli estive tra ritiro in Trentino Alto Adige e sfida col Valencia

Federico De Milano Redattore 11 luglio 2025 (modifica il 11 luglio 2025 | 12:12)

In questi giorni di luglio è iniziata la preparazione del Torino alla prossima stagione di Serie A con il raduno del Filadelfia che durerà soltanto sei giorni, un periodo di tempo comunque utile al nuovo allenatore Marco Baroni per iniziare a conoscere la squadra. In seguito la squadra si sposterà in montagna per il consueto ritiro estivo e da qui partirà anche una serie di partite amichevoli che la società ha confermato. Ecco quindi di seguito il programma delle gare estive - solo quelle al momento confermate ufficialmente - che il Toro giocherà prima dell'inizio ufficiale della stagione.

Baroni avrà due sfide per testare i suoi in ritiro a Prato allo Stelvio — Lunedì 14 luglio partirà il ritiro del Torino in montagna che durerà fino al 26 dello stesso mese. Dopo gli ultimi due anni a Pinzolo, pur rimanendo sempre in Trentino Alto Adige, quest'anno il club granata ha virato per un'altra località che è Prato allo Stelvio. In Val Venosta il Toro giocherà due partite amichevoli: la prima si terrà il 19 luglio alle ore 17 contro la formazione tedesca dell'Ingolstadt mentre la seconda sarà il 26 luglio (ovvero il giorno conclusivo del ritiro) alle ore 16 contro la Cremonese, squadra che invece affronterà poi anche quest'anno nel campionato di Serie A. Questi due match amichevoli dovrebbero, come in passato, essere trasmessi sulla tv ufficiale della società Torino Channel, ma non ci sono ancora conferme e si resta in attesa di un comunicato ufficiale.

Amichevole prestigiosa per il Toro: il 9 agosto sfida al Valencia — Ad inizio agosto il Torino sarà poi chiamato ad un test molto prestigioso perché scenderà in campo allo stadio Mestalla di Valencia per sfidare la blasonata formazione spagnola. Negli ultimi anni ha perso un po' di posizioni in classifica ma rimane uno dei club più antichi di tutta la Spagna e che ogni stagione in estate organizza il "Trofeo Naranja", competizione amichevole in gara singola per la quale ci sono spesso cambi di squadre avversarie invitate. Quest'anno è toccato al Toro di Baroni che il 9 agosto alle 21 giocherà quindi questa gara in uno stadio molto importante. Anche in questo caso la gara sarà probabilmente trasmessa in TV ma non è stato ancora svelato su quale rete. La stagione ufficiale dei granata inizierà poi lunedì 18 agosto con la sfida di Coppa Italia in casa contro il Modena, prima di allora potrebbero essere calendarizzate nuove amichevoli (si era vociferato di una tournée in Germania) ma la società non ha ancora preso la scelta finale.

CALENDARIO AMICHEVOLI ESTIVE TORINO:

Torino-Ingolstadt - 19 luglio ore 17 (Prato allo Stelvio)

Torino-Cremonese - 26 luglio ore 16 (Prato allo Stelvio)

Valencia-Torino - 9 agosto ore 21 (Valencia, Spagna)

N.B. Potrebbe subire variazioni e/o aggiornamenti