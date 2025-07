Torino 2025/2026: tabellone calciomercato estivo e rosa attuale

La settimana è stata contraddistinta dall'acquisto a titolo definitivo di Ardian Ismajli. Il giocatore svincolatosi dall'Empoli lo scorso 30 giugno è andato a potenziare il reparto difensivo del Torino di Marco Baroni. Parametro zero, ha firmato un contratto fino al 2027. L'altra operazione della settimana intreccia nuovamente Torino e Empoli. Pietro Pellegri, reduce dalla rottura del legamento crociato, dapprima ha rinnovato il contratto con il club granata sino al 2027 e poi è stato girato in prestito in Serie B alla società toscana. L'Empoli avrà il diritto e anche l'obbligo di riscatto dell'attaccante al verificarsi di certe condizioni. Ancora in stand-by la questione portiere: Vanja Milinkovic-Savic resta alla corte del Torino, quindi per ora non è pervenuto nessun sostituto. Tanti nomi ma nessun acquisto sul fronte esterni d'attacco. In chiave uscite Saul Coco, dopo il no al Qatar, è stato richiesto anche dalla Russia.