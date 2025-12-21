tor toro Torino, i convocati per il Sassuolo: presente Sazonov

Torino, i convocati per il Sassuolo: presente Sazonov

I giocatori granata disponibili per il match contro il Sassuolo valido per il sedicesimo turno di Serie A
Eugenio Gammarino

Alle ore 15 il Torino sfiderà il Sassuolo al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Sarà un match importante per i granata. Dopo la vittoria di misura ottenuta contro la Cremonese, il Toro ha bisogno di uscire definitivamente dalla crisi patita soprattutto dopo la sosta di novembre. Tramite i propri canali ufficiali, il club granata ha comunicato i nomi dei 25 giocatori a disposizione del tecnico Marco Baroni. Come sottolineato dal tecnico in conferenza, torna fra i convocati Saba Sazonov, inserito provvisoriamente al posto di Coco e Masina partiti per la Coppa d'Africa. Ancora out i lungodegenti Schuurs e Savva. Di seguito la lista dei convocati granata per Sassuolo-Torino.

Sassuolo-Torino, i convocati di Baroni

Portieri: Paleari, Israel, Popa

Difensori: Biraghi, Dembélé, Ismajli, Lazaro, Maripan, Nkounkou, Pedersen, Sazonov

Centrocampisti: Anjorin, Asllani, Casadei, Gineitis, Ilic, Ilkhan, Tameze, Vlasic

Attaccanti: Aboukhlal, Adams, Ngonge, Njie, Simeone, Zapata

