Torino, i convocati per il Sassuolo: presente Sazonov

Alle ore 15 il Torino sfiderà il Sassuolo al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Sarà un match importante per i granata. Dopo la vittoria di misura ottenuta contro la Cremonese, il Toro ha bisogno di uscire definitivamente dalla crisi patita soprattutto dopo la sosta di novembre. Tramite i propri canali ufficiali, il club granata ha comunicato i nomi dei 25 giocatori a disposizione del tecnico Marco Baroni. Come sottolineato dal tecnico in conferenza, torna fra i convocati Saba Sazonov, inserito provvisoriamente al posto di Coco e Masina partiti per la Coppa d'Africa. Ancora out i lungodegenti Schuurs e Savva. Di seguito la lista dei convocati granata per Sassuolo-Torino.
Sassuolo-Torino, i convocati di Baroni—
Portieri: Paleari, Israel, Popa
Difensori: Biraghi, Dembélé, Ismajli, Lazaro, Maripan, Nkounkou, Pedersen, Sazonov
Centrocampisti: Anjorin, Asllani, Casadei, Gineitis, Ilic, Ilkhan, Tameze, Vlasic
Attaccanti: Aboukhlal, Adams, Ngonge, Njie, Simeone, Zapata
