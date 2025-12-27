Verso Torino-Cagliari: probabili formazioni, dove vederla e ultime news

Il Torino è pronto a tornare protagonista davanti al proprio pubblico. Oggi, con calcio d’inizio fissato alle ore 15:00, i granata ospitano il Cagliari all’Olimpico Grande Torino in una sfida importante per la classifica e per il percorso di crescita della squadra guidata da Marco Baroni. A seguire tutte le informazioni sul match.

Dove vedere Torino-Cagliari in tv e streaming

Torino-Cagliari sarà trasmessa da DAZN, sarà quindi visibile sulle smart tv compatibili con l’apposita app e su tutte le tipologie di televisori collegati ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, ad un TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.