tor toro Verso Torino-Cagliari: probabili formazioni, dove vederla e ultime news

PREPARTITA

Verso Torino-Cagliari: probabili formazioni, dove vederla e ultime news

Verso Torino-Cagliari: probabili formazioni, dove vederla e ultime news - immagine 1
Le ultime novità in vista della gara
Piero Coletta

Il Torino è pronto a tornare protagonista davanti al proprio pubblico. Oggi, con calcio d’inizio fissato alle ore 15:00, i granata ospitano il Cagliari all’Olimpico Grande Torino in una sfida importante per la classifica e per il percorso di crescita della squadra guidata da Marco Baroni. A seguire tutte le informazioni sul match.

Torino-Cagliari: le probabili formazioni

—  

TORINO (3-4-1-2): Paleari; Ismajli, Maripan, Tameze; Pedersen, Gineitis, Asllani, Lazaro; Vlasic, Simeone, Zapata. All. Baroni

CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Deiola, Luperto, Idrissi; Adopo, Mazzitelli; Palestra, Gaetano, Esposito; Kilicsoy. All. Pisacane

Dove vedere Torino-Cagliari in tv e streaming

—  

Torino-Cagliari sarà trasmessa da DAZN, sarà quindi visibile sulle smart tv compatibili con l’apposita app e su tutte le tipologie di televisori collegati ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, ad un TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Le ultime news

—  

Torino, i convocati per la gara col Cagliari

Torino, Baroni presenta la gara col Cagliari

Leggi anche
Marocco, col Mali finisce 1-1: ancora panchina per Masina
Torino, i convocati per il Cagliari: out Ilic, dentro il diciottenne Pellini

© RIPRODUZIONE RISERVATA