Il Torino è pronto a tornare protagonista davanti al proprio pubblico. Oggi, con calcio d’inizio fissato alle ore 15:00, i granata ospitano il Cagliari all’Olimpico Grande Torino in una sfida importante per la classifica e per il percorso di crescita della squadra guidata da Marco Baroni. A seguire tutte le informazioni sul match.
PREPARTITA
Verso Torino-Cagliari: probabili formazioni, dove vederla e ultime news
Le ultime novità in vista della gara
Torino-Cagliari: le probabili formazioni—
TORINO (3-4-1-2): Paleari; Ismajli, Maripan, Tameze; Pedersen, Gineitis, Asllani, Lazaro; Vlasic, Simeone, Zapata. All. Baroni
CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Deiola, Luperto, Idrissi; Adopo, Mazzitelli; Palestra, Gaetano, Esposito; Kilicsoy. All. Pisacane
Dove vedere Torino-Cagliari in tv e streaming—
Torino-Cagliari sarà trasmessa da DAZN, sarà quindi visibile sulle smart tv compatibili con l’apposita app e su tutte le tipologie di televisori collegati ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, ad un TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.
Le ultime news—
