Anche se l'ufficialità non è ancora arrivata, Ignazio Abate è pronto a diventare il prossimo allenatore del Torino. Si tratta di una scommessa, ma anche di una scelta che guarda inevitabilmente verso al futuro: forse (non diciamolo troppo forte), per il Toro sembra finalmente arrivato il momento di un progetto a medio/lungo termine. Ammesso che la scommessa si riveli azzeccata.

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Abate, nel suo percorso, andrà seguito, capito e interpretato. Probabilmente - come tutti i suoi colleghi - commetterà degli errori e bisognerà dargli l'opportunità di farlo: noi della redazione di Toro News ci siamo chiesti come i nostri lettori avrebbero reagito alla notizia dell'arrivo di un allenatore sicuramente giovane, ma che deve ancora affrontare la sua prima esperienza su una panchina di Serie A.

Stando al risultato del sondaggio che abbiamo proposto, bisogna sottolineare come la notizia sia stata accolta da una buona parte dei lettori. Il 68% dei votanti si è infatti dichiarato soddisfatto dell'arrivo del tecnico ex Juve Stabia, per un totale di 1451 voti. Soltanto 691 lettori (che equivale al 32%) ha invece espresso un parere contrario. La sensazione generale pare quindi essere quella di una scommessa che può smuovere la piazza. Il Toro ha bisogno di freschezza.