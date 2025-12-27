Torino, Baroni presenta la gara col Cagliari: “Dare continuità dopo il Sassuolo”

Punto focale della gara sarà la possibilità di ottenere la terza vittoria di fila. "Dobbiamo essere concentrati sulla partita e non dobbiamo pensare a quello che potrebbe essere, pensiamo soltanto a quello che sarà. Perché ci aspetta una partita tosta e difficile". C'è però un altro discorso, che è legato anche al proseguo della stagione. Ora il Torino affronterà un calendario tutto sommato abbordabile. Su questo Marco Baroni ha offerto la sua analisi: "Nella nostra cultura calcistica spesso basta una settimana buona o meno buona per spostare giudizi e prospettive. Il Torino è una società che si è posta un programma con la freccia all’insù, il che significa lavorare per migliorare la scorsa stagione e costruire qualcosa che sia duraturo. La costruzione non dipende però da una partita, la costruzione passa da una serie di componenti che devono tutte migliorare singolarmente, in modo da poter poi avere una crescita collettiva di rilievo. Allora viviamo con intensità questo presente per cercare di avere tutti insieme un futuro ambizioso".

L’ultima partita ha rappresentato il livello minimo di prestazione sotto il quale la squadra non deve più scendere, ma allo stesso tempo ha evidenziato come ci siano ancora ampi margini di miglioramento. L’aspetto principale su cui lavorare resta quello dell’intensità e della convinzione: "La squadra dev’essere più attiva esattamente come nelle ultime partite. Deve aspettare meno e muoversi di più», perché l’obiettivo è diventare «una squadra meno bloccata e più volitiva".

Dopo aver chiesto — e ottenuto — l’eliminazione dei cali di tensione che avevano caratterizzato il periodo precedente alla gara con il Sassuolo, ora la richiesta è quella di dare continuità alla crescita mentale del gruppo: "Chiedo al Toro di giocare con la mentalità che ci stiamo costruendo», sottolinea l’allenatore, ribadendo soprattutto l’importanza di esprimere «uno spirito forte e unico: uno spirito da Toro".

Sul fronte dei singoli, Simeone potrebbe tornare titolare, ma la decisione verrà presa solo dopo una valutazione completa delle sue condizioni: "Mi riservo di valutare oggi le sue condizioni complessive e poi deciderò". In porta, invece, non ci sono dubbi: "Gioca Paleari".

Infine, una riflessione su Casadei, reduce da tre panchine che hanno fatto pensare a un possibile calo di fiducia. "Compresa la Coppa Italia, Casadei ha giocato 15 partite consecutive ed è la prima volta che gli capita nel calcio dei professionisti. Ci sono assestamenti fisiologici di condizione fisica, come in forme diverse può essere capitato a Zapata. Ma Cesare si allena bene e per me è a tutti gli effetti un titolare".