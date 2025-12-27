Torino, i convocati per il Cagliari: out Ilic, dentro il diciottenne Pellini

Alle ore 15 il Torino chiuderà il suo 2025 davanti ai suoi tifosi. L'avversario sarà il Cagliari di Pisacane. Per la gara contro i sardi Baroni non avrà a disposizione Ivan Ilic. Il centrocampista è rimasto fuori dalla lista dei convocati. Nel reparto difensivo il tecnico ha chiamato il classe 2007 Mattia Pellini: per il diciottenne si tratta della prima convocazione in assoluto tra i grandi. Stupisce, ma non più di tanto. Lo stesso Baldini aveva speso parole al miele per Pellini nel post gara di Torino-Lecce 3-3, valido per il Primavera 1: "In un mese ha giocato sei partite senza saltare un minuto. Può arrivare in prima squadra, è veramente forte." Non cambia molto per il resto, con i lungodegenti Savva e Schuurs ancora fuori dalle scelte del tecnico granata.