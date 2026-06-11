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COMINCIANO I MONDIALI!

"Ti aspetto come i lidi aspettano l'estate, come le mogli dei soldati aspettano i mariti. Ti aspetto come i bimbi aspettano il Natale, come i signori col cartello aspettano agli arrivi", cantavano i Boomdabash scaldando l'inverno del 2019. l'Italia aveva appena fatto cilecca ai Mondiali del 2018 in Russia, scrivendo una pagina tristissima della propria storia. Chi lo dirà a quei bambini che aspettavano il Natale che sarebbe stato soltanto il primo di tre buchi nell'acqua incredibili? Nessuno. E, nonostante anche quest'anno non ci sarà la formazione Azzurra, anche questa volta abbiamo aspettato con trepidazioni l'inizio dei Mondiali.

Finalmente ci siamo, quest'estate non sarà senza calcio, anzi! Tra Messico, Canada e Usa, 48 squadre nazionali si affronteranno per decretare chi si porterà a casa la Coppa del Mondo. Manca l'Italia, è vero, come manca anche la Serie A (66 i giocatori appartenenti al massimo campionato italiano, il peggiore dei cinque migliori campionati europei). Ci sarà, però, almeno in parte, il Torino. Sono tre i giocatori granata che partecipano a questo Mondiale 2026: Nikola Vlasic, con la Croazia, Ché Adams, con la Scozia, e Marcus Pedersen, con la Norvegia. Nelle prossime pagine vi racconteremo nel dettaglio il programma della fase a gironi dei tre granata impegnati in questo Mondiale. E rimanete connessi su Toro News per l'intera durata del Mondiale perché ve lo racconteremo partita per partita!

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