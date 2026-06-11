Negli ultimi tempi sono insistenti le voci di una possibile vendita del Torino. Da qualche mese è noto l'impegno della Bank of America (Bofa) nel coadiuvare il club granata nella ricerca. La banca americana, nota per la grande esperienza già maturata in operazioni legate al calcio europeo e allo sport business internazionale, avrebbe diffuso tra gli ambienti della finanza un dossier dedicato al club piemontese, un documento che avrebbe riacceso l’attenzione delle banche d’affari sul valore e sulle prospettive della società di Urbano Cairo.

Torino, investitori americani interessati al club piemontese: la valutazione del club

Serie A, i club in mano agli americani: dall'Atalanta al Venezia

Viste anche le recenti dichiarazioni di Urbano Cairo, è innegabile che il patron granata sia interessato alla vendita ma ha affermato di non aver mai ricevuto offerte per l'acquisizione del club. Tuttavia, sembra che la situazione stia per cambiare. Secondo quanto riportato nell'edizione odierna del Sole 24 Ore, sul tavolo del Bofa sono arrivate alcune offerte per l'acquisto del Torino. La banca d'affari che sta sondando il mercato per valutare eventuali opportunità strategiche per il club controllato da Urbano Cairo avrebbe ricevuto delle manifestazione d'interesse da parte di una cordata di investitori statunitensi. Tuttavia, la cifra che gli interessati dovranno pagare per accaparrarsi il club e strapparlo dalle mani di Cairo dovrebbe essere superiore ai 200 milioni. Questo interesse, maturato nelle ultime settimane, con provenienza statunitense conferma il crescente interesse di Wall Street nei confronti del calcio italiano e, in particolare, della Serie A.Stando alle condizioni attuali, nella prossima stagione di Serie A saranno 8 i club gestiti da fondi di investimento americani. Le prime società a passare a cordate d'oltreoceano sono state le milanesi, passando inizialmente nelle mani degli asiatici e poi finendo con RedBird (Milan) e OakTree (Inter). Successivamente è toccato alla Roma, prima con la cordata guidata da James Pallotta e poi con i Friedkin. Seguono poi la Fiorentina, alla cui guida c'è la famiglia Commisso e l'Atalanta (il 55% della società fa riferimento a Stephen Pagliuca). Non bisogna dimenticare il Parma di Kyle Krause, le neopromosse Monza (fondo BLV) e Venezia (di Duncan Niederauer) e le appena retrocesse Hellas Verona dei texani Presidio Investors e il Pisa di Alexander Knaster. A questi si aggiungono le quote di minoranza del Cagliari che Giulini ha ceduto al fondo Praxis Capital Management pochi mesi fa. Insomma, una Serie A sempre più a stelle e strisce, e il Torino potrebbe entrare a far parte di questo club.