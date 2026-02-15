Verso Torino-Bologna: probabili formazioni, ultime news e dove vederla

Dopo la vittoria con il Lecce e il pari con la Fiorentina raggiunto in extremis, il Torino ospita il Bologna allo Stadio Olimpico Grande Torino. Per il match valevole per la 25esima giornata di Serie A, la truppa di Baroni deve dare continuità per rialzare la testa e puntare alla parte sinistra della classifica. Di seguito tutte le info su questo Torino-Bologna del 25° turno del campionato di Serie A.

Dove vedere la gara

Torino-Bologna sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva sui canali di Sky Sport. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi quali PlayStation, Xbox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.