Dopo la vittoria con il Lecce e il pari con la Fiorentina raggiunto in extremis, il Torino ospita il Bologna allo Stadio Olimpico Grande Torino. Per il match valevole per la 25esima giornata di Serie A, la truppa di Baroni deve dare continuità per rialzare la testa e puntare alla parte sinistra della classifica. Di seguito tutte le info su questo Torino-Bologna del 25° turno del campionato di Serie A.
Prepartita
Verso Torino-Bologna: probabili formazioni, ultime news e dove vederla
Le ultime novità sul match tra granata e rossoblù valido per la 25^ giornata del campionato di Serie A
Probabili formazioni di Torino-Bologna—
TORINO (3-4-1-2): Paleari; Marianucci, Maripan, Coco; Pedersen, Ilkhan, Casadei, Lazaro; Vlasic; Simeone, Adams. Allenatore: Baroni.
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Joao Mario, Vitik, Lucumì, Miranda; Freuler, Moro; Orsolini, Ferguson, Cambiaghi; Castro. Allenatore: Italiano..
Dove vedere la gara—
Torino-Bologna sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva sui canali di Sky Sport. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi quali PlayStation, Xbox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Le ultime news sul match—
Torino, i convocati per il Bologna: Anjorin non sarà della partita
Le probabili formazioni di Torino-Bologna: Casadei in vantaggio su Gineitis
© RIPRODUZIONE RISERVATA