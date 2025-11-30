Verso Lecce-Torino: probabili formazioni e ultime news

Toro News
Le ultime informazioni sulle probabili formazioni e tutte le notizie più fresche sulla sfida tra salentini e granata del tredicesimo turno di Serie A
Matteo Curreri

Il Torino necessità di una reazione. Dopo lo smacco subito allo Stadio Olimpico Grande Torino, al rientro dalla sosta per le nazionali, contro il Como, ai granata serve una prova di solidità. L'avversario che si frapporrà alla squadra di Baroni è il Lecce, che necessita della prima vittoria tra le mura amiche per superare la soglia della zona retrocessione. Nell'ultimo appuntamento i salentini sono stati sconfitti dalla Lazio. Calcio d'inizio alle ore 12.30 sul terreno del Via del mare. A seguire le probabili formazioni e le ultime notizie sulla sfida tra salentini e granata.

Lecce-Torino, le probabili formazioni

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Morente, Stulic, Sottil. Allenatore. Di Francesco

TORINO (3-4-3): Israel; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Asllani, Lazaro; Vlasic, Adams, Ngonge. Allenatore. Baroni

Le ultime news sulla partita

Torino, i convocati per la sfida contro il Lecce: torna Adams, out Biraghi - Toro News

Lecce, i convocati per la sfida con il Torino: le scelte di Di Francesco - Toro News

Baroni pre Lecce-Torino: “In porta torna Israel. Como? Gara rivista molte volte”

Baroni conosce il nemico: il Lecce ha la sua difesa e sa come affrontarla

Le probabili formazioni di Lecce-Torino: Israel titolare, recupera Saul Coco - Toro News

Di Francesco pre Lecce-Torino: “Il Toro ha già vissuto situazioni del genere e ha reagito” - Toro News

 

