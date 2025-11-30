Verso Lecce-Torino: probabili formazioni e ultime news

Le ultime informazioni sulle probabili formazioni e tutte le notizie più fresche sulla sfida tra salentini e granata del tredicesimo turno di Serie A

Il Torino necessità di una reazione. Dopo lo smacco subito allo Stadio Olimpico Grande Torino, al rientro dalla sosta per le nazionali, contro il Como, ai granata serve una prova di solidità. L'avversario che si frapporrà alla squadra di Baroni è il Lecce, che necessita della prima vittoria tra le mura amiche per superare la soglia della zona retrocessione. Nell'ultimo appuntamento i salentini sono stati sconfitti dalla Lazio. Calcio d'inizio alle ore 12.30 sul terreno del Via del mare. A seguire le probabili formazioni e le ultime notizie sulla sfida tra salentini e granata.