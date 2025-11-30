Toro News
I migliori video scelti dal nostro canale

tor toro Baroni pre Lecce-Torino: “In porta torna Israel. Como? Gara rivista molte volte”

Le Voci

Baroni pre Lecce-Torino: “In porta torna Israel. Como? Gara rivista molte volte”

Baroni pre Lecce-Torino: “In porta torna Israel. Como? Gara rivista molte volte” - immagine 1
Le parole del tecnico granata in vista della sfida delle 12.30 contro il suo passato allo stadio "Via del mare"
Andrea Calderoni
Andrea Calderoni Caporedattore centrale 

Le parole di Marco Baroni prima del match contro il Lecce di oggi, domenica 30 novembre, alle ore 12.30 sono le prime del tecnico dopo la clamorosa sconfitta per 5 a 1 contro il Como. Diversi, come sempre, i temi affrontati dal navigato allenatore granata. Il primo ha riguardato lo scozzese Che Adams. "Il ragazzo è recuperato, è un giocatore che sa sempre spendersi in campo, è un ragazzo sempre positivo e ha una sua energia che prescinde da tutto" ha evidenziato Baroni. Parlando invece dei quinti l'ex Lazio ha spiegato che mancherà Cristiano Biraghi. "Non ho tutti i quinti a disposizione perché Biraghi ha avuto un problema. Con il Como hanno giocatori tutti gli altri tre quinti, i calciatori si allenano per giocare le partite, le rotazioni fanno parte dei momenti, come quando ci sono turni infrasettimanali oppure in base alle condizioni individuali. Nel caso di Pedersen deciderò all’ultimo".

Baroni pre Lecce-Torino: “In porta torna Israel. Como? Gara rivista molte volte”- immagine 2
TURIN, ITALY - NOVEMBER 26: Marco Baroni Head Coach of Torino FC looks on during a training session at Stadio Filadelfia on November 26, 2025 in Turin, Italy. (Photo by Stefano Guidi - Torino FC/Torino FC 1906 via Getty Images)

La fase offensiva: dai cross a Vlasic

—  

L'analisi di Baroni si è soffermata parecchio sull'attacco e sulla fase offensiva. Su Vlasic ha affermato: "Vlasic è un calciatore di squadra e capisce che la sua collocazione è funzionale al rendimento complessivo. Si sa sacrificare ed è convincente in qualunque ruolo lo si utilizzi". E alla domanda sui due trequartisti dietro a un'unica punta ha precisato: "La squadra deve avere una sua identità indipendentemente dalle assenze. Con il Como ci è mancato equilibrio soprattutto nella parte finale della partita. A Lecce, anche in attacco, cercheremo di trovare le soluzioni migliori". Sui cross provenienti dalle corsie esterne per un giocatore che si sta lentamente riprendendo come Zapata Baroni ha aggiunto: "Più che scelte diverse di gioco, servono tempi di gioco diversi. Una maggior velocità nella rifinitura senza rallentare le azioni quando c’è lo spazio per chiuderle. Zapata si alimenta nel ritmo offensivo, e questo è il modo migliore per poterlo servire". 

LEGGI ANCHE

Baroni pre Lecce-Torino: “In porta torna Israel. Como? Gara rivista molte volte”- immagine 3
TURIN, ITALY - NOVEMBER 24: Marco Baroni, Head Coach of Torino, looks on with a red paint mark on his face in support of the #UnRossoAllaViolenza - the WeWorld Violence Against Women campaign prior to the Serie A match between Torino FC and Como 1907 at Stadio Olimpico di Torino on November 24, 2025 in Turin, Italy. (Photo by Valerio Pennicino/Getty Images)

La partita contro il Como rivista dopo giorni

—  

Baroni è anche naturalmente tornato sulla batosta interna di lunedì 24 novembre contro il Como. "Mi aspetto una prestazione di vigore e di carattere - ha sottolineato -. La mentalità è un fattore dapprima individuale che poi diventa collettivo. E’ l’elemento centrale della prestazione perché consente di esprimere quello che si ha dentro. La squadra non ha ancora trovato continuità sotto questo punto di vista; ha recuperato molte volte il risultato, a dimostrazione che la base caratteriale c’è, ma è la reazione immediata ad una rete subita il primo punto di miglioramento. Lo troveremo presto". E ancora sempre sulla sconfitta contro il Como: "L’abbiamo rivista molte volte. La squadra deve avere più attenzione nell’ultimo metro di gioco, sia nella fase offensiva che difensiva. E questa sarà la nostra chiave primaria di miglioramento".

baroni
TURIN, ITALY - NOVEMBER 4: Marco Baroni during a Torino FC Training Session on November 4, 2025 in Turin, Italy. (Photo by Torino FC/Torino FC 1906 via Getty Images)

Israel o Paleari? Baroni scioglie ogni dubbio

—  

Gli ultimi aspetti hanno riguardato la difesa. In porta tornerà Israel. "Sì, lo confermo torna lui" ha detto Baroni. E alla domanda se la difesa tornerà a quattro a causa dell'imminente Coppa d'Africa che priverà il Torino di Coco Baroni ha chiosato: "Conosciamo i problemi del futuro ma ora lavoriamo sul presente. In prospettiva comunque può essere una soluzione alternativa perché la squadra la conosce ed è in grado di poterla interpretare". Infine, un affondo sul suo passato a Lecce: "Si tratta di una città meravigliosa e la squadra si porta sempre dietro un grande attaccamento della sua gente. E’ un ambiente in cui si sente forte questo connubio: per questo motivo l’unica strada per noi sarà fare una partita di alto spessore". 

Leggi anche
Torino, la giornata: match day, granata in campo alle 12.30 contro il Lecce
Baroni conosce il nemico: il Lecce ha la sua difesa e sa come affrontarla

© RIPRODUZIONE RISERVATA