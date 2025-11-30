Baroni pre Lecce-Torino: “In porta torna Israel. Como? Gara rivista molte volte”

Le parole di Marco Baroni prima del match contro il Lecce di oggi, domenica 30 novembre, alle ore 12.30 sono le prime del tecnico dopo la clamorosa sconfitta per 5 a 1 contro il Como. Diversi, come sempre, i temi affrontati dal navigato allenatore granata. Il primo ha riguardato lo scozzese Che Adams. "Il ragazzo è recuperato, è un giocatore che sa sempre spendersi in campo, è un ragazzo sempre positivo e ha una sua energia che prescinde da tutto" ha evidenziato Baroni. Parlando invece dei quinti l'ex Lazio ha spiegato che mancherà Cristiano Biraghi. "Non ho tutti i quinti a disposizione perché Biraghi ha avuto un problema. Con il Como hanno giocatori tutti gli altri tre quinti, i calciatori si allenano per giocare le partite, le rotazioni fanno parte dei momenti, come quando ci sono turni infrasettimanali oppure in base alle condizioni individuali. Nel caso di Pedersen deciderò all’ultimo".