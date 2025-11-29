Baroni conosce il nemico: il Lecce ha la sua difesa e sa come affrontarla

Baroni conosce Del Rosso: la difesa del Lecce è a rischio

"Ho deciso di non firmare un biennale a Torino, per scelte personali e che arrivavano dopo alcune riflessioni. Poi è spuntata l’opportunità di tornare a Lecce e l’ho sposata. Con Di Francesco negli anni siamo rimasti in contatto e gli ho dato la disponibilità. Tornare a Lecce è stato un grande piacere. Di Francesco ha grandi idee", ha dichiarato Del Rosso, interrogato proprio sulla decisione di non seguire Baroni a Torino. Con il tecnico di Firenze, Del Rosso pare avesse ruoli di grande rilevanza tattica, incidendo soprattutto nella preparazione difensiva con cui le varie squadre - fra le quali proprio Lecce, Verona e Lazio - affrontavano la fase di non possesso. Con il suo rientro in Salento, la formazione di Di Francesco sembra stia riuscendo a tenere una buona media: in 12 sfide di Serie A sono 16 i gol subiti e 5 i clean sheet. Tuttavia, il Torino può sfruttare questo aspetto a proprio vantaggio. Se è vero che Del Rosso aveva grande ruolo nella struttura difensiva di Baroni, è allora vero che quest'ultimo conosce molto bene il modo in cui Di Francesco, consigliato dall'ex vice del tecnico fiorentino, ha impostato la fase di non possesso. Una conoscenza profonda dell'avversario da parte del tecnico granata: per il Toro questo può essere un grande vantaggio.