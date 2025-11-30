Il Lecce, in vista della sfida che si disputerà oggi alle 12.30 contro il Torino, ha reso noti i convocati che prenderanno parte all'impegno.
Lecce, i convocati per la sfida con il Torino: le scelte di Di Francesco
I convocati di Di Francesco
Portieri: Falcone, Früchtl, Samooja
Difensori: Gallo, Gaspar, Kouassi, Ndaba, Pérez, Siebert, Tiago Gabriel, Veiga
Centrocampisti: Berisha, Coulibaly, Gorter, Helgason, Kaba, Maleh, Ramadani, Sala
Attaccanti: Banda, Camarda, Morente, N'Dri, Pierotti, Sottil, Štulić
