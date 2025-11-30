Toro News
I migliori video scelti dal nostro canale

tor toro Torino, i convocati per la sfida contro il Lecce: torna Adams, out Biraghi

PREPARTITA

Torino, i convocati per la sfida contro il Lecce: torna Adams, out Biraghi

Torino, i convocati per la sfida contro il Lecce: torna Adams, out Biraghi - immagine 1
Le scelte per la gara contro i salentini
Matteo Curreri

Sono state comunicate sui canali ufficiali del Torino le convocazioni da parte dell'allenatore Marco Baroni in vista della sfida odierna delle 12.30 contro il Lecce. Obiettivo, rialzare la testa dopo la prestazione negativa contro il Como. Torna tra i convocati Ché Adams, rimasto fuori nella gara contro il Como, mentre rispetto alla gara con i lariani esclusi Cristiano Biraghi e Alieu Njie per sindrome para-influenzare.

Portieri: Israel, Paleari, Popa

Difensori: Coco, Dembele, Lazaro, Maripan, Masina, Nkounkou, Pedersen

Centrocampisti: Anjorin, Asllani, Casadei, Gineitis, Ilkhan, Tameze, Vlasic

Attaccanti: Aboukhlal, Adams, Ngonge, Zapata

Leggi anche
Baroni pre Lecce-Torino: “In porta torna Israel. Como? Gara rivista molte volte”
Torino, la giornata: match day, granata in campo alle 12.30 contro il Lecce

© RIPRODUZIONE RISERVATA