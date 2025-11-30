Sono state comunicate sui canali ufficiali del Torino le convocazioni da parte dell'allenatore Marco Baroni in vista della sfida odierna delle 12.30 contro il Lecce. Obiettivo, rialzare la testa dopo la prestazione negativa contro il Como. Torna tra i convocati Ché Adams, rimasto fuori nella gara contro il Como, mentre rispetto alla gara con i lariani esclusi Cristiano Biraghi e Alieu Njie per sindrome para-influenzare.
PREPARTITA
Torino, i convocati per la sfida contro il Lecce: torna Adams, out Biraghi
Le scelte per la gara contro i salentini
Portieri: Israel, Paleari, Popa
Difensori: Coco, Dembele, Lazaro, Maripan, Masina, Nkounkou, Pedersen
Centrocampisti: Anjorin, Asllani, Casadei, Gineitis, Ilkhan, Tameze, Vlasic
Attaccanti: Aboukhlal, Adams, Ngonge, Zapata
