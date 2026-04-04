Torna in campo il Torino di D'Aversa, che nella giornata di domani affronterà il Pisa all'Arena Garibaldi. I granata hanno una ghiotta occasione per mettere in cantiere altri tre punti per la salvezza, a maggior ragione in ottica calendario: dopo i toscani, affronteranno anche Verona e Cremonese.

Si va verso la conferma della difesa

Gineitis favorito su Casadei a centrocampo

Adams favorito per fare coppia con Simeone

Moreo titolare nei toscani

Le probabili formazioni di Pisa-Torino

Capitolo difesa. In porta nessun dubbio, ci sarà ancora Paleari. Israel ancora in panchina, anche se non è più una novità. Per quanto riguarda la retroguardia, D'Aversa va verso la conferma della stessa difesa vista in azione contro il Milan. Ebosse a sinistra, Ismajli in mezzo e Coco a sinistra. Panchina dunque per Maripan e Marianucci.Nella metà campo il lituano Gineitis è favorito su Casadei. Al suo fianco spazio a Prati, anche lui in netto vantaggio su Ilkhan. A completare il reparto c'è Vlasic, la cui titolarità invece non è mai stata in dubbio. Sulle fasce ci saranno Obrador, che sta attraversando un buon periodo di forma, e sulla destra Pedersen.In attacco il Torino dovrà fare i conti con un'assenza pesante: quella di Zapata. Il colombiano è alle prese con un problema di natura muscolare e non sarà della partita. Al suo posto è molto facile pensare all'utilizzo di Adams dal primo minuto di gioco. Lo scozzese farà coppia con Simeone. Njie e Kulenovic partiranno, ancora una volta, dalla panchina.I nerazzurri di Hijlemark si schiereranno con un 3-5-2 per questa importante partita. Tra i pali spazio a Nicolas e linea difensiva con Calabresi, Caracciolo e Canestrelli. A centrocampo in cabina di regia ci sarà Aebischer, affiancato da Hojolt e Tramoni. Sulle fasce favoriti Leris e Angori. In avanti pronti Moreo e Stojlkovic.: Nicolas; Canestrelli, Caracciolo, Calabresi; Angori, Tramoni, Aebischer, Hojholt, Leris; Stojlkovic, Moreo.Semper, Scuffet, Bozhinov, Coppola, Albiol, Cuadrado, Loyola, Touré, Akinsanmiro, Piccinini, Bettazzi, Stengs, Meister.Hljemark.

TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Prati, Gineitis, Obrador; Vlasic; Simeone, Adams. A disposizione: Israel, Siviero, Marianucci, Maripan, Lazaro, Tameze, Ilkhan, Casadei, Ilic, Anjorin, Biraghi, Nkounkou, Njie, Kulenovic. Allenatore: D'Aversa