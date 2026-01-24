Verso Como-Torino: probabili formazioni e ultime news

È tempo di riscatto per il Torino di Marco Baroni. Oggi - sabato 24 gennaio - alle ore 15.00 i granata saranno di scena presso lo stadio Sinigaglia di Como per affrontare una delle squadre più in forma del nostro campionato. Si gioca infatti la sfida Como-Torino che dirà molto sulla condizione delToro dopo la sconfitta contro la Roma. A seguire le probabili formazioni e le ultime notizie sulla sfida fra granata e lariani.
PREPARTITA
Le ultime informazioni sulle probabili formazioni e tutte le notizie più fresche sulla sfida tra granata e lariani del ventiduesimo turno di Serie A
Como-Torino, le probabili formazioni—
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Valle; Perrone, Da Cunha; Rodriguez, Nico Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore: Fabregas.
TORINO (3-4-1-2): Paleari; Tameze, Ismajli, Coco; Pedersen, Casadei, Ilkhan, Vlasic, Lazaro; Ngonge, Adams. Allenatore: Baroni.
Le ultime news sulla partita—
