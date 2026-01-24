tor partite probabili formazioni Verso Como-Torino: probabili formazioni e ultime news

PREPARTITA

Verso Como-Torino: probabili formazioni e ultime news

Verso Como-Torino: probabili formazioni e ultime news - immagine 1
Le ultime informazioni sulle probabili formazioni e tutte le notizie più fresche sulla sfida tra granata e lariani del ventiduesimo turno di Serie A
Eugenio Gammarino

È tempo di riscatto per il Torino di Marco Baroni. Oggi - sabato 24 gennaio - alle ore 15.00 i granata saranno di scena presso lo stadio Sinigaglia di Como per affrontare una delle squadre più in forma del nostro campionato. Si gioca infatti la sfida Como-Torino che dirà molto sulla condizione delToro dopo la sconfitta contro la Roma. A seguire le probabili formazioni e le ultime notizie sulla sfida fra granata e lariani.

Como-Torino, le probabili formazioni

—  

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Valle; Perrone, Da Cunha; Rodriguez, Nico Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore: Fabregas.

TORINO (3-4-1-2): Paleari; Tameze, Ismajli, Coco; Pedersen, Casadei, Ilkhan, Vlasic, Lazaro; Ngonge, Adams. Allenatore: Baroni.

Le ultime news sulla partita

—  

Le probabili formazioni di Torino-Cremonese: Ismajli e Casadei in pole

Torino, a Como con le scelte contate: agli infortunati si aggiungono i nodi di mercato

Come battere il Como? Baroni svela la tattica: "Ecco cosa proveremo a fare"

Baroni presenta Como-Torino: "Serve una gara di spessore. Obrador gioca? Possibile"

Fabregas pre Como-Torino: "Toro squadra esperta, Baroni grande allenatore"

Leggi anche
Fabregas pre Como-Torino: “Toro squadra esperta, Baroni grande allenatore”
Baroni presenta Como-Torino: “Serve una gara di spessore. Obrador gioca? Possibile”

© RIPRODUZIONE RISERVATA