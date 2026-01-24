Il Torino affronterà alle 15 il Como di Cesc Fabregas. Per i granata diventa fondamentale dare una risposta dopo la scialba prestazione contro la Roma, ma l'avversario nonè semplice. All'andata finì 5-1 proprio per i lombardi all'Olimpico Grande Torino. Baroni dovrà fare a meno di diversi indisponibili: Simeone, Aboukhlal e Gineitis, nomi importanti e che nell'ultimo periodo avevano trascinato la squadra granata. Vista l'emergenza infortuni Baroni ha aggregato diversi nomi nella lista dei convocati: Siviero, Pellini, Acquah, Perciun e Gabellini. Di seguito la lista completa.
PREPARTITA
Torino, i convocati per la sfida con il Como: diversi aggregati dalla Primavera
Le scelte di Baroni in vista della trasferta comasca
I convocati—
Portieri: Israel, Paleari, Siviero.
Difensori: Coco, Ismajli, Lazaro, Maripan, Obrador, Pedersen, Pellini.
Centrocampisti: Acquah, Anjorin, Casadei, Ilkhan, Perciun, Tameze, Vlasic.
Attaccanti: Adams, Gabellini, Ngonge, Njie, Zapata.
