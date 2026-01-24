Torino, a Como con le scelte contate: agli infortunati si aggiungono i nodi di mercato

Torino, out anche i fuori progetto: si sommano le assenze

Poi ci sono quei giocatori che non rientrano più nel progetto del Toro. Ne aveva parlato apertamente Petrachi in occasione degli ottavi di Coppa Italia con la Roma, menzionando tre nomi: Asllani, Nkounkou e Sazonov. Il primo, dopo un inizio di stagione con continuità di impiego, non ha reso al livello delle aspettative e quindi si lavora per lui in uscita. Nkounkou ha avuto poco spazio, ma non ha convinto. Sazonov non era tra le scelte nemmeno in estate, valutazione che si è confermata con il passare dei mesi. Anche il mercato quindi ridurrà la rosa granata, aspetto che la società ha preso in considerazione nel tracciare una linea tra chi può restare e chi può partire. L'altra faccia della medaglia è la necessità di rinfoltire la rosa con volti che però siamo adatti per il progetto. Il mercato finora ha portato un solo giocatore, Obrador, a cui Baroni potrebbe riservare uno spezzone già contro il Como. L'esterno mancino si metterà alla prova, mancano però ancora il centrale e il centrocampista dalla lista stilata da Petrachi. Il tempo stringe, l'emergenza assenze lo evidenzia ancora di più. La risposta deve arrivare dal mercato.