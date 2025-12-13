Verso Torino-Cremonese: probabili formazioni e ultime news

È tempo di riscatto per il Torino di Marco Baroni. Oggi - sabato 13 dicembre - alle ore 15.00 i granata saranno di scena presso lo stadio Olimpico Grande Torino per affrontare una delle squadre più in forma del nostro campionato. Si gioca infatti la sfida Torino-Cremonese che dirà molto sulla condizione delToro dopo le tre sconfitte consecutive rimediate dopo la sosta nazionali contro Como, Lecce e Milan. A seguire le probabili formazioni e le ultime notizie sulla sfida fra granata e lariani.
Torino-Cremonese, le probabili formazioni—
TORINO (3-5-2): Israel; Ismajli, Maripan, Coco; Pedersen; Casadei, Asllani, Vlasic, Lazaro; Zapata, Adams. Allenatore: Baroni.
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. Allenatore: Nicola.
Le ultime news sulla partita—
