Verso Torino-Cremonese: probabili formazioni e ultime news

Le ultime informazioni sulle probabili formazioni e tutte le notizie più fresche sulla sfida tra granata e grigiorossi del dodicesimo turno di Serie A

È tempo di riscatto per il Torino di Marco Baroni. Oggi - sabato 13 dicembre - alle ore 15.00 i granata saranno di scena presso lo stadio Olimpico Grande Torino per affrontare una delle squadre più in forma del nostro campionato. Si gioca infatti la sfida Torino-Cremonese che dirà molto sulla condizione delToro dopo le tre sconfitte consecutive rimediate dopo la sosta nazionali contro Como, Lecce e Milan. A seguire le probabili formazioni e le ultime notizie sulla sfida fra granata e lariani.