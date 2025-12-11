Torino, chi gioca contro la Cremonese? Dubbio Ismajli-Masina in difesa. Zapata titolare

Sabato 13 dicembre gli anticipi del quindicesimo turno della Serie A si apriranno con Torino-Cremonese. I granata affronteranno una squadra molto motivata, che sta vivendo una prima parte di stagione decisamente positiva come dimostrano i 20 punti in quattordici giornate e il nono posto in classifica. Si andrà verso la conferma del 3-5-2 come modulo contro i grigiorossi. Inoltre, la sensazione è che Baroni cambierà due pedine rispetto alla formazione scesa in campo nella sconfitta all'Olimpico lunedì contro il Milan.