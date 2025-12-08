Cosa si cerca in casa granata? Il riscatto. Il Torino non sta attraversando un periodo facile, dato che è reduce da due sconfitte di fila contro Como e Lecce. La classifica non sorride particolarmente e serve cercare uno scatto per allontanare zone particolarmente paludose, pericolose e stagnanti. I granata cercheranno i tre punti nell'ultimo match di questo quattordicesimo turno con il Milan di Massimiliano Allegri.
Prepartita
Verso Torino-Milan: probabili formazioni e ultime news
Le ultime novità in vista della gara contro il Milan
Le probabili formazioni—
TORINO (3-5-2): Israel, Tamze, Maripan, Coco, Pedersen, Casadei, Asllani, Vlasic, Lazaro, Adams, Zapata. Allenatore: Baroni
MILAN (3-5-2): Maignan, Tomori, Gabbia, Pavlovic, Saelemaekers, Ricci, Modric, Rabiot, Bartesaghi, Nkunku, Leao. Allenatore: Allegri.
