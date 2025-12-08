Verso Torino-Milan: probabili formazioni e ultime news

Cosa si cerca in casa granata? Il riscatto. Il Torino non sta attraversando un periodo facile, dato che è reduce da due sconfitte di fila contro Como e Lecce. La classifica non sorride particolarmente e serve cercare uno scatto per allontanare zone particolarmente paludose, pericolose e stagnanti. I granata cercheranno i tre punti nell'ultimo match di questo quattordicesimo turno con il Milan di Massimiliano Allegri.