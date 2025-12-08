tor toro Verso Torino-Milan: probabili formazioni e ultime news

Verso Torino-Milan: probabili formazioni e ultime news

Le ultime novità in vista della gara contro il Milan
Piero Coletta

Cosa si cerca in casa granata? Il riscatto. Il Torino non sta attraversando un periodo facile, dato che è reduce da due sconfitte di fila contro Como e Lecce. La classifica non sorride particolarmente e serve cercare uno scatto per allontanare zone particolarmente paludose, pericolose e stagnanti. I granata cercheranno i tre punti nell'ultimo match di questo quattordicesimo turno con il Milan di Massimiliano Allegri.

Le probabili formazioni

TORINO (3-5-2): Israel, Tamze, Maripan, Coco, Pedersen, Casadei, Asllani, Vlasic, Lazaro, Adams, Zapata. Allenatore: Baroni

MILAN (3-5-2): Maignan, Tomori, Gabbia, Pavlovic, Saelemaekers, Ricci, Modric, Rabiot, Bartesaghi, Nkunku, Leao. Allenatore: Allegri.

Ultime news

-Torino, i convocati per il Milan: ancora assenti Simeone e Ismajli. C'è Biraghi

- Torino-Milan, Pulisic recupera in extremis per il match di stasera: le ultime

-Torino–Milan, il Toro alza i prezzi del settore ospiti: la protesta della Curva Sud

