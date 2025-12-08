Torino-Milan, Pulisic recupera in extremis per il match di stasera: le ultime

In vista della sfida di questa sera fra Torino e Milan in programma alle 20.45 allo stadio Olimpico Grande Torino, Massimiliano Allegri recupera in extremis Christian Pulisic. Lo statunitense, che nella notte tra sabato e domani è stato colpito da un attacco febbrile, ha fatto un provino questa mattina a Milanello, al termine del quale i medici gli hanno dato l'ok permettendogli di raggiungere il resto della squadra a Torino. L'ex Chelsea non ha più la febbre, ma la situazione va monitorata. Tuttavia, salvo sorprese dell'ultimo minuto Pulisic non partirà titolare contro la squadra di Marco Baroni ma inizierà la gara al massimo dalla panchina.