Torino, i convocati per il Milan: ancora assenti Simeone e Ismajli. C’è Biraghi

Il Torino questa sera affronterà il Milan di Massimiliano Allegri. Per i granata di Marco Baroni si tratta di un impegno importante, dato che c'è da riscattare un periodo assolutamente negativo. I piemontesi infatti sono reduci da due sconfitte consecutive con Como e Lecce. A poche ore dal match è stata ufficializzata la lista dei convocati che prenderanno parte all'ultima gara di questo quattordicesimo turno della Serie A. Come anticipato da Baroni in conferenza stampa, non recuperano Simeone e Ismajli. Torna Biraghi, così come Njie. Confermata la presenza di Anjorin. Esclusi i lungodegenti Schuurs e Savva. Di seguito la lista completa.