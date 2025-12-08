tor toro Torino, i convocati per il Milan: ancora assenti Simeone e Ismajli. C’è Biraghi

PREPARTITA

Le scelte di Baroni in vista della gara contro i rossoneri
Piero Coletta

Il Torino questa sera affronterà il Milan di Massimiliano Allegri. Per i granata di Marco Baroni si tratta di un impegno importante, dato che c'è da riscattare un periodo assolutamente negativo. I piemontesi infatti sono reduci da due sconfitte consecutive con Como e Lecce. A poche ore dal match è stata ufficializzata la lista dei convocati che prenderanno parte all'ultima gara di questo quattordicesimo turno della Serie A. Come anticipato da Baroni in conferenza stampa, non recuperano Simeone e Ismajli. Torna Biraghi, così come Njie. Confermata la presenza di Anjorin. Esclusi i lungodegenti Schuurs e Savva. Di seguito la lista completa.

Portieri: Israel, Paleari, Popa

Difensori: Biraghi, Coco, Dembele, Lazaro, Maripan, Masina, Nkounkou, Pedersen

Centrocampisti: Anjorin, Asllani, Casadei, Gineitis, Ilkhan, Tameze, Vlasic

Attaccanti: Aboukhlal, Adams, Ngonge, Njie, Zapata

