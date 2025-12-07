Non corre buon sangue, da qualche mese a questa parte, tra la Curva Sud, il tifo più acceso dei rossoneri, e la società Milan. Il clima sembrava essersi rasserenato tra le due controparti, ma già in occasione della gara disputata in trasferta dalla squadra di Max Allegri a Parma era nuovamente scoppiata la protesta. Il motivo? Il caro biglietti. Una storia Instagram pubblicata sul profilo del gruppo dei Banditi mostrava come il prezzo dei tagliandi per il settore ospiti del Tardini fosse triplicato per Parma-Milan rispetto a quello abituale degli altri incontri. Per questo hanno deciso di protestare nei primi 15 minuti di partita rimanendo in silenzio.
Torino–Milan, il Toro alza i prezzi del settore ospiti: la protesta della Curva Sud
Per la gara con il Milan il biglietto del settore ospiti passa da 25 a 45 euro: gli ultras rossoneri denunciano sui social il rincaro e il silenzio della società
Il messaggio della curva si ripropone anche in vista della gara di lunedì, che vedrà il Milan far visita allo Stadio Olimpico Grande Torino. Pochi minuti fa è stata pubblicata, sempre sul profilo Instagram dei Banditi, una storia che attacca la società: “Anche a Torino prezzi raddoppiati, nel silenzio complice del Milan”. Nello screenshot viene evidenziato come il prezzo del settore ospiti di Torino-Como ammontasse a 25 euro, così come per la gara del prossimo 13 dicembre tra granata e Cremonese, mentre per Torino-Milan il costo del biglietto sale a 45 euro.
