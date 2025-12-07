Torino–Milan, il Toro alza i prezzi del settore ospiti: la protesta della Curva Sud

Non corre buon sangue, da qualche mese a questa parte, tra la Curva Sud, il tifo più acceso dei rossoneri, e la società Milan. Il clima sembrava essersi rasserenato tra le due controparti, ma già in occasione della gara disputata in trasferta dalla squadra di Max Allegri a Parma era nuovamente scoppiata la protesta. Il motivo? Il caro biglietti. Una storia Instagram pubblicata sul profilo del gruppo dei Banditi mostrava come il prezzo dei tagliandi per il settore ospiti del Tardini fosse triplicato per Parma-Milan rispetto a quello abituale degli altri incontri. Per questo hanno deciso di protestare nei primi 15 minuti di partita rimanendo in silenzio.