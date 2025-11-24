Verso Torino-Como: probabili formazioni e ultime news

La sosta per le gare delle nazionali è terminata ed ora il gruppo di Marco Baroni può tornare a concentrarsi sul campionato. Oggi - lunedì 24 novembre - alle ore 18.30 i granata saranno di scena presso lo stadio Olimpico Grande Torino per affrontare una delle squadre più talentuose del nostro campionato. Si gioca infatti la sfida Torino-Como che dirà molto sulla condizione delToro dopo la striscia di sei risultati utili consecutivi ottenuti in altrettanti match. A seguire le probabili formazioni e le ultime notizie sulla sfida fra granata e lariani.
Prepartita
Le ultime informazioni sulle probabili formazioni e tutte le notizie più fresche sulla sfida tra granata e lariani del dodicesimo turno di Serie A
Torino-Como, le probabili formazioni—
TORINO (3-5-2): Paleari; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen; Casadei, Asllani, Vlasic, Nkounkou; Ngonge, Adams. Allenatore: Baroni.
COMO (4-2-3-1): Butez; Valle, Ramon, Diego Carlos, Smolcic; Perrone, Da Cunha; Addai, Nico Paz, Kuhn; Morata. Allenatore: Fabregas.
Le ultime news sulla partita—
Torino, i convocati per la sfida con il Como: rientra Israel, out Ismajli
