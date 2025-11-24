Verso Torino-Como: probabili formazioni e ultime news

Le ultime informazioni sulle probabili formazioni e tutte le notizie più fresche sulla sfida tra granata e lariani del dodicesimo turno di Serie A

La sosta per le gare delle nazionali è terminata ed ora il gruppo di Marco Baroni può tornare a concentrarsi sul campionato. Oggi - lunedì 24 novembre - alle ore 18.30 i granata saranno di scena presso lo stadio Olimpico Grande Torino per affrontare una delle squadre più talentuose del nostro campionato. Si gioca infatti la sfida Torino-Como che dirà molto sulla condizione delToro dopo la striscia di sei risultati utili consecutivi ottenuti in altrettanti match. A seguire le probabili formazioni e le ultime notizie sulla sfida fra granata e lariani.