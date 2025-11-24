tor partite probabili formazioni Verso Torino-Como: probabili formazioni e ultime news

Prepartita

Verso Torino-Como: probabili formazioni e ultime news

Verso Torino-Como: probabili formazioni e ultime news - immagine 1
Le ultime informazioni sulle probabili formazioni e tutte le notizie più fresche sulla sfida tra granata e lariani del dodicesimo turno di Serie A
Eugenio Gammarino

La sosta per le gare delle nazionali è terminata ed ora il gruppo di Marco Baroni può tornare a concentrarsi sul campionato. Oggi - lunedì 24 novembre - alle ore 18.30 i granata saranno di scena presso lo stadio Olimpico Grande Torino per affrontare una delle squadre più talentuose del nostro campionato. Si gioca infatti la sfida Torino-Como che dirà molto sulla condizione delToro dopo la striscia di sei risultati utili consecutivi ottenuti in altrettanti match. A seguire le probabili formazioni e le ultime notizie sulla sfida fra granata e lariani.

Torino-Como, le probabili formazioni

—  

TORINO (3-5-2): Paleari; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen; Casadei, Asllani, Vlasic, Nkounkou; Ngonge, Adams. Allenatore: Baroni.

COMO (4-2-3-1): Butez; Valle, Ramon, Diego Carlos, Smolcic; Perrone, Da Cunha; Addai, Nico Paz, Kuhn; Morata. Allenatore: Fabregas.

Le ultime news sulla partita

—  

Torino, i convocati per la sfida con il Como: rientra Israel, out Ismajli

Baroni pre Torino-Como: "Ho parlato con i tre portieri, gioca Paleari"

Baroni e l'attacco senza Simeone: "Davanti abbiamo anche Zapata e Aboukhlal"

Baroni vuole un Toro diverso: pressione aggressiva per sorprendere Fabregas

Torino-Como: Baroni meglio nei precedenti, Fabregas nei numeri

Israel o Paleari contro il Como? Baroni non ha dubbi...

Torino, il punto dall'infermeria: Biraghi in gruppo, Ismajli salta il Como

Leggi anche
Lecce-Torino, in vendita i biglietti per il settore ospiti: tutti i dettagli
Baroni pre Torino-Como: “Ho parlato con i tre portieri, gioca Paleari”

© RIPRODUZIONE RISERVATA