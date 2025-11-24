Baroni e l’attacco senza Simeone: “Davanti abbiamo anche Zapata e Aboukhlal”

L'allenatore del Torino conta su molte soluzioni offensive di valore per non rimpiangere l'assenza del centravanti argentino

Federico De Milano Caporedattore 24 novembre 2025 (modifica il 24 novembre 2025 | 06:32)

La nota più dolente in casa Torino nelle ultime settimane è senza dubbio quella relativa all'infortunio di Giovanni Simeone. Il ko dell'argentino è arrivato durante un allenamento al Filadelfia nel corso di quest'ultima sosta di campionato, per le gare delle nazionali. Per il tecnico granata Marco Baroni si stratta sicuramente di un problema non di poco conto, viste le qualità e anche il peso che l'esperienza de Cholito ha nello spogliatoio del Toro. Tuttavia, l'allenatore non è preoccupato ed è convinto che dalla sua rosa si possano trovare diverse soluzioni alternative di qualità per sopperire all'assenza di Simeone.

Ipotesi con due trequartisti alle spalle di Che Adams: Baroni non la nega — Un'idea che sta stuzzicando Baroni è quella di un possibile passaggio al 3-4-2-1. Si tratta di una soluzione che non è stata affatto negata dal tecnico del Torino nel corso della conferenza stampa della vigilia del match contro il Como. "Sto valutando questa situazione", ha spigato l'allenatore ex Lazio e Verona. I due candidati a ricoprire questo ruolo sono sicuramente Ngonge e Vlasic che andrebbero ad agire alle spalle del centravanti Adams. Ma le possibili alternative per l'attacco del Toro, privato di un titolare come Simeone, non sono però finite qui perché lo stesso Baroni ha svelato altri nomi offensivi che potrebbero veder aumentare il loro minutaggio nelle prossime partite.

Torino, Baroni ha tante scelte in attacco: "Abbiamo pure Zapata e Aboukhlal" — Nel caso in cui alla fine l'allenatore granata decidesse di optare ancora per un reparto d'attacco a due, potrebbe scegliere di puntare su altri profili. Il primo che viene in mente a tutti i tifosi è sicuramente un idolo del pubblico come Duvan Zapata che è ormai sulla via del pieno recupero e potrà anche scendere in campo dall'inizio nelle prossime settimane. In tal senso, sempre in conferenza stampa, Baroni ha teso la mano al suo numero 91 colombiano. "Sta sempre meglio, ha bisogno del campo e di maggior minutaggio. Devo inserirlo insieme a valutazioni che riguardano anche gli altri attaccanti e faccio partire chi è più pronto. Spero possa trovare sempre più spazio": spiega il tecnico del Toro in merito allo stato di forma della punta ex Napoli e Atalanta. Un'ultima ipotesi che al momento resta sul tavolo delle possibilità come opzione per la sostituzione di Simeone è un altro giocatore che vuole aumentare il suo minutaggio, ovvero Aboukhlal. Baroni ha sottolineato come nella sua rosa ci siano tante scelte per l'attacco e che quindi anche se il Cholito starà fuori qualche tempo, non mancheranno le possibili alternative tra cui scegliere.