Baroni pre Torino-Como: “Ho parlato con i tre portieri, gioca Paleari”

Manca un giorno a Torino-Como, dodicesimo turno di Serie A. Marco Baroni presenta in conferenza stampa la sfida contro il Como di Cesc Fabregas, in programma lunedì 24 novembre alle ore 18.30. Di seguito le parole del tecnico granata alle domande dei giornalisti accreditati e presenti nella sala conferenze dello stadio Olimpico-Grande Torino.
LE VOCI
Le parole del tecnico alla vigilia della gara
14.15 - Atteso Baroni in sala conferenze per il via alla presentazione di Torino-Como
14.37 - Arrivato Baroni, via alle domande
L’assenza di Simeone può riportare a due trequartisti dietro una sola punta? “Sto valutando questa soluzione. La squadra di recente ha fatto bene e affrontiamo un avversario delicato. Siamo dispiaciuti perché Simeone era un riferimento importante e speriamo manchi poche partite, ma abbiamo giocatori che possono sostituirlo”.
