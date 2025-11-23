Israel o Paleari contro il Como? Baroni non ha dubbi…

Il tecnico granata stabilisce le linee guida per il ballottaggio tra portieri

Davide Bonsignore Redattore 23 novembre - 17:07

“Ho parlato subito con tutti e tre i portieri, anche Popa è molto bravo. Devono lavorare ognuno per cercare di mettermi in difficoltà", ha dichiarato Marco Baroni nella conferenza stampa della vigilia di Torino-Como. Tra le tematiche chiave in vista della dodicesima giornata di Serie A, non può che esserci quella legata al portiere: ora che Israel è tornato e sta bene, sarà ristabilita la gerarchia iniziale o continuerà a giocare un Paleari molto in forma? Su questo aspetto, Baroni è stato molto chiaro: la sua risposta non ha lasciato dubbi...

Baroni conferma: "Israel o Paleari? Ecco chi parte..." — Le linee guida del ballottaggio sono abbastanza chiare: tutti e tre i portieri (Baroni in conferenza stampa ha fato un endorsement anche a Mihail Popa) devono rendere al massimo in allenamento per metterlo in difficoltà e spingerlo a schierarli. E si può parlare senza troppi dubbi di ballottaggio perché Baroni, ancora una volta - dando seguito a quella che più volte ha definito come la sua filosofia -, ha dichiarato di non volere gerarchie, ma di dare spazio a chi effettivamente merita di averne. "Paleari in questo momento ha fatto prestazioni per meritare una riconferma, ma non mi piace parlare di gerarchia". Chiara la risposta del tecnico granata: Paleari ha fatto molto bene, così tanto bene da meritare una riconferma. Stiamo, però, sempre parlando di ballottaggio: non è una scelta definitiva...

Baroni apre la porta a Paleari ma non la chiude a Israel — "Israel sta facendo un percorso di crescita e lavoro duro, è rimasto con noi e ha lavorato sul campo durante la sosta. In questo momento Paleari è della partita”, ha concluso sull'argomento il tecnico granata. Una scelta sicuramente non definitiva: Israel ha saltato l'appuntamento con l'Uruguay per rimanere a Torino e recuperare al meglio. Il portiere ex Juventus e Sporting Lisbona sta mettendo il massimo del proprio impegno per tornare alle condizioni fisiche ottimali di prima: ha già dimostrato di essere un portiere valido e per questo, se si allenerà a dovere, potrà avere spazio. Ad oggi, però, non schierare Paleari dopo le ottime prestazioni delle ultime gare sarebbe un errore, oltre che ingiustificato: domani giocherà Paleari, dopo chissà...