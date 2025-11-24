Baroni vuole un Toro diverso: pressione aggressiva per sorprendere Fabregas

Il PPDA di Torino e Como è agli antipodi: cosa significa? Proviamo a capirlo e ad analizzare le parole di Baroni

Andrea Calderoni Caporedattore centrale 24 novembre 2025 (modifica il 24 novembre 2025 | 08:26)

Quale strategia tattica del Torino contro il Como? Marco Baroni ha tracciato la via in conferenza stampa. "Dovremo essere all’altezza con una partita di pressione, dedizione ma anche palleggio e gioco. Bisogna togliere il pallone e non restituirlo subito". L'analisi delle parole di Baroni non può non partire da un concetto che vede Torino e Como agli antipodi. Questo concetto è il PPDA. Ve lo rappresentiamo. PPDA significa "Passes Per Defensive Action" (passaggi per azione difensiva) ed è una metrica calcistica che misura l'intensità del pressing di una squadra. Un PPDA basso indica un pressing aggressivo, perché la squadra concede pochi passaggi all'avversario prima di effettuare un'azione difensiva (tackle, intercetto, fallo); al contrario, un PPDA alto indica una pressione meno intensa, perché l'avversario può effettuare più passaggi prima che la squadra che difende intervenga.

Torino penultimo, Como primo per PPDA in Serie A: l'analisi — Ecco il Como è primo per PPDA nel campionato di Serie A, il Torino è penultimo. Tradotto? I granata hanno un dato alto, quindi stanno effettuando una pressione meno intensa. Il Como ha invece un dato basso, quindi ha una capacità di pressione a elevata intensità. Questo aspetto non si può non tenere in considerazione quando si analizza la strategia tattica da utilizzare questa sera. Baroni ha esplicitamente chiesto ai suoi di abbassare il dato del PPDA per la gara contro il Como. Pressare forte e recuperare il pallone al Como abbastanza velocemente senza perderlo subito. La strada è tracciata, bisognerà vedere se il Torino riuscirà a seguirla considerato che la squadra di Cesc Fabregas è abituata ad andare forte.