Torino, i convocati per la sfidacon il Como: rientra Israel, out Ismajli

Sono uscite le convocazione del Torino per la gara contro il Como. Il match chiude questo primo turno post sosta per le nazionali. I granata scenderanno in campo alle ore 18.30 contro i comaschi di Cesc Fabregas. Nella passata annata all'Olimpico finì 1-0 per i piemontesi grazie alla prima firma in maglia granata di Njie. Baroni ritrova Israel dopo l'infortunio che ha tenuto l'estremo difensore fuori dai campi nelle ultime uscite del Torino. Tuttavia non sarà della sfida Ismajli. Non convocati nemmeno Simeone e Ilic. Di seguito la lista ufficiale.