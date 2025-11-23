Toro News
INFERMERIA

Torino, il punto dall’infermeria: Biraghi in gruppo, Ismajli salta il Como

Le ultime sugli infortuni in casa granata
Non sono tutte positive le notizie che arrivano dalla conferenza stampa di Baroni alla vigilia di Torino-Como. Il tecnico granata, come di consueto, si è messo a disposizione dei giornalisti presenti allo stadio Olimpico Grande Torino per rispondere ad alcune domande sulla prossima di Serie A: la dodicesima giornata, contro i lariani di Fabregas. Tra le varie opzioni e le scelte tecniche, Marco Baroni ha aggiornato il mondo granata anche sulle ultime notizie che arrivano dall'infermeria, tra chi già si sapeva essere fuori, chi rientra e chi, a sorpresa, salterà la prossima gara. Vediamo le ultime dall'infermeria.

Torino, le ultime dall'infermeria: ecco chi salta il Como

Da questa sosta Nazionali, ne sono usciti infortunati Ivan Ilic e Giovanni Simeone. Così - come già era noto - sia il centrocampista serbo, sia il "Cholito" salteranno la gara contro il Como. Erano già nota anche l'assenza dei lungodegenti Perr Schuurs e Zanos Savva. A queste conferme, si aggiungono due notizie: una positiva e una negativa. Cristiano Biraghi ha recuperato, è rientrato in gruppo ed è quindi arruolabile per la partita di lunedì 24 novembre. Chi, alle 18:30 di domani, però, non potrà essere sul campo dell'Olimpico Grande Torino, è Ardian Ismajli: il difensore albanese ha subito un affaticamento muscolare alla coscia destra e non sarà quindi possibile per Baroni convocarlo in occasione di Torino-Como. Una perdita da non sottovalutare per la formazione granata. Anche un altro elemento ha rischiato di non esserci: Saul Coco è tornato dalla sosta con la Guinea Equatoriale con un lieve fastidio al tendine, ma ora è recuperato e sarà della partita domani contro il Como.

