Torino, il punto dall’infermeria: Biraghi in gruppo, Ismajli salta il Como

Torino, le ultime dall'infermeria: ecco chi salta il Como

Da questa sosta Nazionali, ne sono usciti infortunati Ivan Ilic e Giovanni Simeone. Così - come già era noto - sia il centrocampista serbo, sia il "Cholito" salteranno la gara contro il Como. Erano già nota anche l'assenza dei lungodegenti Perr Schuurs e Zanos Savva. A queste conferme, si aggiungono due notizie: una positiva e una negativa. Cristiano Biraghi ha recuperato, è rientrato in gruppo ed è quindi arruolabile per la partita di lunedì 24 novembre. Chi, alle 18:30 di domani, però, non potrà essere sul campo dell'Olimpico Grande Torino, è Ardian Ismajli: il difensore albanese ha subito un affaticamento muscolare alla coscia destra e non sarà quindi possibile per Baroni convocarlo in occasione di Torino-Como. Una perdita da non sottovalutare per la formazione granata. Anche un altro elemento ha rischiato di non esserci: Saul Coco è tornato dalla sosta con la Guinea Equatoriale con un lieve fastidio al tendine, ma ora è recuperato e sarà della partita domani contro il Como.