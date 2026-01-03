Verona-Torino, le probabili formazioni: Coco da titolare? Dubbio in attacco

Le possibili scelte dei due allenatori per questa sfida della 18^ giornata di Serie A

Matteo Curreri 3 gennaio 2026 (modifica il 3 gennaio 2026 | 22:42)

Primo scoglio del 2026 per il Torino di Marco Baroni. Dopo aver chiuso l’anno senza aver raccolto la terza vittoria consecutiva, ma anzi scivolando in casa contro il Cagliari, i granata sono chiamati alla trasferta del Bentegodi contro l’Hellas Verona. Un ambiente che l’allenatore fiorentino conosce alla perfezione, essendosi reso protagonista, nell’annata 2023-24, di una clamorosa salvezza, dopo che a gennaio aveva cambiato completamente volto alla sua squadra. Ma ormai è roba da almanacchi: conta solo il presente, con il Toro che punta a muovere la propria classifica.

Difesa: rientra Coco, in ballottaggio con Tameze — Per quanto riguarda il probabile undici che Marco Baroni architetterà per la gara di domani sera, ore 18, non ci sono dubbi né sul modulo con cui i granata verranno disposti, il 3-5-2, né su chi difenderà la porta, Alberto Paleari. Non c’è invece certezza per quanto riguarda il terzetto difensivo, che da qualche giorno può di nuovo contare su Saul Coco, rientrato dopo l’esperienza, con più ombre che luci, in Coppa d’Africa. Baroni, che ne ha valutato le condizioni in allenamento, potrebbe decidere di gettarlo subito nella mischia dal primo minuto come braccetto sinistro. Resta però vivo il ballottaggio con Tameze, che andrebbe a destra, facendo scivolare Ismajli sull’altro lato. L’albanese è uno dei giocatori certi della maglia, insieme a Maripan.

Centrocampo: Gineitis favorito su Casadei, in dubbio Pedersen — In mediana non sembrano esserci particolari sorprese. Complice anche l’assenza di Ivan Ilic, non dovrebbero esserci dubbi sulla cabina di regia, con Asllani chiamato a riscattare qualche prestazione opaca, e sul ruolo di mezzala sinistra, dove il Toro può contare su Nikola Vlasic, che ha chiuso in crescendo il 2025 con quattro gol nelle ultime quattro gare. A destra, Baroni dovrebbe confermare ancora Gvidas Gineitis, ma Cesare Casadei conserva qualche chance, dopo essere rimasto fuori per ben quattro incontri. Sugli esterni, sono da valutare le condizioni di Marcus Pedersen, reduce da una contusione al ginocchio rimediata nella gara contro il Cagliari. Nel caso in cui il norvegese non dovesse farcela, Baroni sposterà Lazaro a destra e opterà per Nkounkou sul versante mancino.

Attacco: è l’ora di Zapata e Simeone? — A chiudere, il duo più avanzato. Potrebbe essere infatti la volta buona per vedere insieme dal primo minuto la coppia sudamericana Zapata-Simeone, che non ha mai cominciato un incontro dall’inizio. Resta comunque da non escludere l’impiego di Ché Adams, attualmente però più indietro nel ballottaggio con Zapata.

Verona: in attacco Giovane e Mosquera — Anche la squadra di Paolo Zanetti dovrebbe rispondere con il 3-5-2. In porta Montipò; Nunez, Nelsson e Bella-Kotchap a comporre il trio difensivo. Sugli esterni, Oyekoge a destra e Frese, in vantaggio su Bradaric, sull’altra corsia. In mezzo al campo, Niasse dovrebbe essere preferito a Serdar, insieme ad Al-Musrati e Bernede. Davanti, il duo Giovane-Mosquera, con quest’ultimo avanti nel ballottaggio con Orban.

Le probabili formazioni di Hellas Verona-Torino — VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Bella-Kotchap; Oyegoke, Niasse, Al-Musrati, Bernede, Frese; Giovane, Mosquera. Allenatore: Zanetti.

Ballottaggi: Niasse-Serdar 60%-40, Frese-Bradaric 70%-30%, Mosquera-Orban 60%-40%

TORINO (3-5-2): Paleari; Ismajli, Maripan, Coco; Lazaro, Vlasic, Asllani, Gineitis, Nkounkou; Zapata, Simeone. Allenatore: Baroni.

Ballottaggi: Coco-Tameze 60%-40%, Gineitis-Casadei 70%-30%, Nkounkou-Pedersen 60%-40%, Zapata-Adams 60%-40%