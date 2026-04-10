Altro giro, altra corsa per il Torino di Roberto D'Aversa. Contro il Pisa sono arrivati tre punti di platino in ottica salvezza, ora per i granata c'è una seconda possibilità: avvicinare ulteriormente la salvezza contro il Verona. Gli scaligeri non stanno attraversando un bel periodo di forma e la posizione in classifica parla chiaro. Per questo i granata non devono sbagliare, altri tre punti significherebbero una blindatura per la salvezza. Si va verso la conferma della difesa Capitolo difesa. In porta nessun dubbio, ci sarà ancora Paleari. Confermata anche la retroguardia vista a Pisa. Ismajli si disporrà al centro della difesa, affiancato a destra da Coco e a sinistra da Ebosse. Periodo di forma positivo per l'ex Udinese, reduce dalla giocata decisiva contro il Pisa. Prati verso il posto da titolare A centrocampo restano da capire le condizioni di Pedersen, ma probabilmente sarà il norvegese a prendere il posto sulla fascia destra già dal primo minuto di gioco. Gineitis tornerà titolare, al fianco di Prati. L'italiano corre infatti verso un ruolo da titolare anche per la gara col Verona. La certezza, come sempre, è Nikola Vlasic. Infine la fascia sinistra, dove ci sarà ancora lo spagnolo Obrador. Adams favorito per fare coppia con Simeone In attacco il Torino dovrà fare i conti con un'assenza pesante: quella di Zapata. Il colombiano è alle prese con un problema di natura muscolare e non sarà della partita. Contro il Pisa era partito a sorpresa Kulenovic al posto di Adams. Ora è lo scozzese ad essere favorito per partire titolare in coppia con Simeone. Capitolo Verona: Sammarco col 3-5-2, assente Suslov In casa Verona il tecnico Sammarco dovrà rinunciare allo squalificato Suslov. Per il resto sarà 3-5-2 per gli scaligeri. Tra i pali spazio a Montipò e linea difensiva che dovrebbe vedere all'opera Nelsson, Edmundsson e Frese. per quanto riguarda le corsie esterne del centrocampo i favoriti sono Oyegoke e Belghali. In mezzo Gagliardini, Bernede e Akpa Akpro. In avanti Orban e Bowie.