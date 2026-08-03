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Burnley-Torino: la top 5

"God save the young talents". E scusate se travisiamo l'inno inglese, ma è proprio il caso di dirlo: ora c'è bisogno di protezione e di scelte giuste. Il Torino vola in Inghilterra e batte di misura il Burnley, formazione di Championship. La rosa degli inglesi non ha molto da invidiare a squadre che il Torino affronterà realmente in campionato, e i dati Transfermarkt lo dimostrano. Ali Dembélé decide la sfida con un tap-in ma - allerta spoiler - non fa parte della top 5 di questa partita. I cinque migliori giocatori granata che abbiamo scelto da Burnley-Torino hanno una caratteristica comune: sono tutti arruolabili dall'Under 21. Con poco più di vent'anni in media tra tutti e cinque (20.4) rappresentano un patrimonio presente e futuro per il club granata: con loro, vietato sbagliare.

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