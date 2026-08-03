Il precampionato del Torino entra nella sua fase più delicata. Con l'esordio ufficiale ormai alle porte, la squadra granata affronterà sette giorni cruciali per calibrare meccanismi tattici, valutare la condizione atletica complessiva e affinare le intese tra i riconfermati e i nuovi innesti del mercato. Si tratta di trasformare il lavoro del ritiro in certezze per una stagione che si preannuncia densa di sfide.

A rendere ancor più ricco il panorama settimanale c’è il tradizionale Memorial "Mamma e Papà Cairo", vetrina d'eccellenza per la formazione Primavera. Un appuntamento dal forte valore simbolico e tecnico, in cui le promesse del vivaio si troveranno a competere in un torneo di altissimo profilo competitivo, ideale per valutare chi tra i giovani sia già pronto per bussare alle porte della prima squadra.

La prima squadra: dai test al Filadelfia alla sfida del Partenio

La Primavera al Memorial Mamma e Papà Cairo 6/7 agosto

Il Programma Dettagliato della Settimana

Prima squadra

Il programma dei grandi parte dal terreno di casa mercoledì 5 agosto. Nel quartier generale dello Stadio Filadelfia, il Torino ospita il Vado in un’amichevole infrasettimanale studiata per dare continuità al ritmo partita senza appesantire eccessivamente i carichi. L’estate granata, inoltre, vedrà scendere in campo la prima squadra nell’amichevole contro l’Avellino di Nesta, in programma sabato 8 agosto alle 20:30 allo stadio Partenio-Lombardi. Valida per la quarta edizione del Memorial Sandro Criscitiello, la sfida rappresenta per la squadra di mister Abate l'ultimo vero banco di prova prima dell'esordio ufficiale in Coppa Italia.Parallelamente all'attività della prima squadra, i riflettori saranno puntati sui giovani granata protagonisti dell'ormai storico Memorial "Mamma e Papà Cairo". Da anni il torneo rappresenta il fiore all'occhiello della programmazione estiva per il settore giovanile, mettendo di fronte alcune delle migliori formazioni giovanili d'Italia. Per la Primavera do Baldini, il trofeo costituisce il primo vero banco di prova prima dell’inizio della nuova stagione.Per non perdere neanche un appuntamento della intensa settimana del mondo granata, ecco il quadro riassuntivo degli impegni:- Torino vs Vado (Amichevole) - Mercoledì 5 Agosto 17:30

- Avellino vs Torino (Memorial S. Criscitiello) - Sabato 8 Agosto 20:30

Squadra Primavera

- Semifinali Memorial Cairo - Giovedì 6 / Venerdì 7 Agosto

- Finali 3°/4° Posto e 1°/2° Posto - Sabato 8 Agosto