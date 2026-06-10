Arrivano notizie pesanti per la tifoseria granata. Il Ministero dell'Interno, come riporta l'agenzia Ansa, ha disposto il divieto di trasferta per i sostenitori del Torino fino al 3 di novembre, così come per quelli della Juventus, in seguito agli scontri avvenuti prima del derby della Mole del 24 maggio 2026, giorno dell'ultima giornata di Serie A. Il provvedimento prevede la chiusura totale dei settori ospiti negli stadi dove granata e bianconeri disputeranno gare in trasferta e il divieto di vendita dei biglietti per le stesse partite ai residenti nelle regioni interessate. In particolare, il divieto riguarda i residenti in Piemonte per le gare del Toro e quelli residenti in Piemonte e Lombardia per le partite dei bianconeri. Complessivamente saranno 10 le giornate incluse nel provvedimento di stop.