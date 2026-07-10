Arriva un altro talento molto interessante nelle giovanili granata: ecco il portiere alto 198 cm dall'Olanda

Redazione Toro News
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Calciomercato del Torino molto attivo per quanto riguarda le giovanili, arriva un altro colpo da parte di Ruggero Ludergnani. Il responsabile del settore giovanile granata si è aggiudicato un talento molto interessante per la porta: si tratta di Yannick Boerleider, portiere classe 2009 in arrivo dall'Utrecht. Ecco i dettagli del giocatore.

Calciomercato Torino, Boerleider: un altro colpo di Ludergnani

Nato il 29 dicembre 2009, il portiere alto 198 cm è un talento di livello nel prestigioso settore giovanile dell'Utrecht. Il sedicenne (17 anni da compiere) ha doppio passaporto: dei Paesi Bassi e del Suriname. Classe 2009, il suo profilo anagraficamente può essere adatto sia per l'Under 18 che per fare da secondo nella Primavera di Baldini. Colpo interessante per le giovanili granata.
Ludergnani

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