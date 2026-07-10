Arriva un altro talento molto interessante nelle giovanili granata: ecco il portiere alto 198 cm dall'Olanda
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Calciomercato del Torino molto attivo per quanto riguarda le giovanili, arriva un altro colpo da parte di Ruggero Ludergnani. Il responsabile del settore giovanile granata si è aggiudicato un talento molto interessante per la porta: si tratta di Yannick Boerleider, portiere classe 2009 in arrivo dall'Utrecht. Ecco i dettagli del giocatore.
Calciomercato Torino, Boerleider: un altro colpo di LudergnaniNato il 29 dicembre 2009, il portiere alto 198 cm è un talento di livello nel prestigioso settore giovanile dell'Utrecht. Il sedicenne (17 anni da compiere) ha doppio passaporto: dei Paesi Bassi e del Suriname. Classe 2009, il suo profilo anagraficamente può essere adatto sia per l'Under 18 che per fare da secondo nella Primavera di Baldini. Colpo interessante per le giovanili granata.
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