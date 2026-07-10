Il Torino affronterà il club inglese domenica 2 agosto in un'altra amichevole pre stagionale. Il match si svolgerà in Inghilterra
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Novità importante in casa granata. Il Torino infatti ha comunicato che il 2 agosto ci sarà una partita amichevole contro il Burnley. Si giocherà alle 16 presso Turf Moor. È lo stadio del Burnley FC dal 1883 e si tratta di uno degli stadi più antichi di calcio ancora in uso nel Regno Unito.
Il Burnley attualmente milita in Championship, la seconda serie inglese. Nell'ultima stagione 25/26 ha giocato in Premier League, ma ha chiuso il campionato al penultimo posto. La permanenza è durata appena un anno. Un altro impegno dunque per i granata, in un già ricco calendario pre stagione.
Domenica 2 agosto saremo impegnati in un'amichevole in Inghilterra contro il Burnley! 🤝 🏴— Torino Football Club (@TorinoFC_1906) July 10, 2026
La gara si disputerà presso il Turf Moor, storico impianto inaugurato nel 1883 e tra gli stadi di calcio ancora in attività più antichi ed affascinanti del Regno Unito.
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