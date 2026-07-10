Novità importante in casa granata. Il Torino infatti ha comunicato che il 2 agosto ci sarà una partita amichevole contro il Burnley. Si giocherà alle 16 presso Turf Moor. È lo stadio del Burnley FC dal 1883 e si tratta di uno degli stadi più antichi di calcio ancora in uso nel Regno Unito.

TURIN, ITALY - MARCH 13: Duvan Zapata of Torino FC celebrates goal with teammates after scoring Torino FC fourth goal during the Serie A match between Torino FC and Parma Calcio 1913 at Stadio Olimpico di Torino on March 13, 2026 in Turin, Italy. (Photo by Chris Ricco/Getty Images)

Il Burnley attualmente milita in Championship, la seconda serie inglese. Nell'ultima stagione 25/26 ha giocato in Premier League, ma ha chiuso il campionato al penultimo posto. La permanenza è durata appena un anno. Un altro impegno dunque per i granata, in un già ricco calendario pre stagione.