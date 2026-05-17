In seguito al match tra Cagliari e Torino, valevole per la 37° giornata di Serie A e terminato con il risultato di 2-1, il tecnico granata Roberto D'Aversa è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la gara oltre ad avere parlato in conferenza stampa. Di seguito le sue parole.

Cosa non è andato in questa partita? “Sicuramente quei 7 minuti in cui il Cagliari ha ribaltato la partita. E anche la gestione, che oggi lascia molto a desiderare”.

Qualche decisione arbitrale che non l’ha convinta? “A parte diversi episodi dubbi, non ultimo il fallo di mano di Folorunsho. Si è perso per colpa nostra però la gestione del guardalinee e dell’arbitro mi ha dato molto fastidio. Oggi non c’è stato rispetto”.

Prossima gara il derby: come ci arrivate? “Stasera risultato severo, abbiamo avuto tante occasioni per fare gol. Abbiamo buttato via la prestazione in 7 minuti. Per la prestazione, stasera i ragazzi hanno costruito tanto”.