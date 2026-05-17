In seguito al match tra Cagliari e Torino, valevole per la 37° giornata di Serie A e terminato con il risultato di 2-1, il tecnico granata Roberto D'Aversa è intervenuto in conferenza stampa ai microfoni dei giornalisti accreditati al seguito di entrambe le squadre per commentare la gara. Di seguito le sue parole.

Mister, un commento sulla gara? "Abbiamo avuto diverse occasioni, ma devo riconoscere la bravura di Caprile, soprattutto nel secondo tempo. Credo che ci sia stata fretta nel valutare alcune situazioni, come la mano di Folorunsho, ma non mi va di spostare le responsabilità della sconfitta su una gestione che a me non è piaciuta. Dobbiamo crescere dal punto di vista della gestione, abbiamo buttato via la partita. Se vogliamo dare dei segnali, serve fare qualcosa".

Cosa ci dice sul gol di Obrador? "Poteva calciare anche da più vicino, ma ha fatto sicuramente un gran gol. Deve ancora crescere però. La prestazione di tutti c’è stata e abbiamo creato tanto, ma la differenza l’ha fatta la determinazione. Potevamo far meglio. Quando giochi così non puoi tornare con zero punti. Marianucci? Non so ancora nulla, l’avremmo cambiato comunque, ma non so dire di più sulle sue condizioni.".